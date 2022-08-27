Türk müteahhitler yeniden ikinci

Dünyanın farklı coğrafyalarında üstlendikleri farklı projelerle adından söz ettiren inşaat sektörünün performansı dikkat çekiyor. Ağustos itibarıyla 11 bini aşkın projeye imza atan müteahhitlik firmaları son 20 yılda, 131 ülkede yaklaşık 460 milyar dolarlık iş üstlendi. Son olarak Türkiye, "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"nde bir yıllık aranın ardından 42 firmayla bir yıl aradan sonra ikinciliğe tekrar yükseldi.

KÜRESEL DARALMAYA RAĞMEN YÜKSELİŞ

Söz konusu listede Çin 79 firma ile ilk sırada yer alırken, ABD’li şirket sayısı 41 oldu. Küresel pazarda daralma kaydedilirken Türk müteahhitlerin gelirlerindeki artış ayrıca öne çıktı. Covid-19 salgınında aşılamanın yaygınlaştığı ve yükselen petrol fiyatlarının öne çıktığı 2021 yılında Türkiye’nin performansını artırarak, listedeki sıralamada geçen yıl ABD’ye bıraktığı ikinciliği geri alması da dikkat çekti. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), uluslararası inşaat sektörü yayınlarından Engineering News Record (ENR) dergisinin yayınladığı liste hakkında açıklama yaptı.

GELİRDE 7. SIRADAYIZ

Türk firmaları 20,4 milyar dolar tutarında gelir ile listedeki firmaların toplam gelirleri içerisindeki payını bir önceki yılda ulaşılan yüzde 4,4’lük orandan yüzde 5,1’e yükseltti. Böylece sektör, uluslararası gelirlere göre 2022 yılı listesinde bir sıra yükselerek 7. oldu. Bu rakamla Türkiye, İngiltere, Avusturya ve Japonya’nın önünde yer aldı. Müteahhitlik firmalarının 2021 yılı uluslararası proje gelirlerine göre, 2022 yılı listesinde ilk 100 firma arasına giren Türk müteahhitlerin sayısı 8 oldu. İki Türk firması ilk 50 firma arasında yer buldu.

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Erdal Eren

EN FAZLA PROJE AVRUPA’DAN ALINDI

Bölgesel olarak bakıldığında; Türk firmalarının faaliyetleri 2021 yılında ağırlıklı olarak Rusya dahil Avrupa (8,8 milyar dolar), Orta Doğu (5,6 milyar dolar), Afrika (3 milyar dolar) ve Asya (2,5 milyar dolar) bölgelerinde yoğunlaştı.

Türk müteahhitler zoru başardı

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMB Başkanı Erdal Eren, müteahhitlerin, uluslararası pazarda artan sorunlara rağmen zoru başardığını ve söz verildiği üzere küresel devler liginde ülkenin adını yeniden ikinci sıraya taşıdığını belirterek, “42 firmamızın 2022 yılı ENR listesinde yer almasının gururunu yaşıyoruz. ‘Türk müteahhitliği’ dünyada bir marka haline geldi. Küresel inşaat pazarından aldığımız paydaki artış da sevindiricidir. Geçen yıl salgının belli ölçüde kontrol altına alınması ve petrol fiyatlarında görülen artışın etkisiyle yurt dışında 31 milyar dolarlık yeni proje büyüklüğüne ulaşmış, bu doğrultuda yıllık yeni proje hedefimizi kısa vadede 30 milyar dolar olarak revize etmiştik” dedi. Öte yandan, 2020 ve 2021 yılında ENR listelerine giren müteahhitlik firmalarına ödülleri 24 Ağustos’ta gerçekleştirilen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti.