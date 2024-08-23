Türk oyun sektöründe patlama: İlk 6 ayda yüzde 133 büyüdü

Son yıllarda katma değerli ürün ve ihracat alanında ülkemizin yüzünü güldüren oyun sektörü, yoluna son hız devam ediyor. 2024 Türkiye Video Oyunlar Sektörü Raporu’nun bilgisayar oyunları geliştiricileri verilerine göre; bu yılın ilk altı ayında 44 yeni oyun yayınlandı. Öte yandan, yılın ikinci yarısında 40 oyunun daha çıkış yapması bekleniyor.

1 YILDA 84 YENİ OYUN PİYASADA

Yani 1 yılda 84 yeni oyun piyasaya sürülmüş olacak. 2023'te 36 oyunun piyasaya sürüldüğü düşünülürse, bu rakam 2024 sonu için yüzde 133 oranında artış anlamına geliyor. Video oyunları pazarında bilgisayar oyunları kategorisinin ayrıntılı bir şekilde ele alındığı 2024 Türkiye Video Oyunlar Sektörü Raporu’nun ilk çeyreğine ilişkin verileri yayımlandı. 0 Ping ve Games From Turkey tarafından hazırlanan ve Türk video oyun sektörüne dair önemli temel datalar ve analizlerin yer aldığı rapora göre, özellikle son iki yıldır sektörde dikkat çekici canlanma var. Bu durum yeni yatırımcı ve girişimcilerin eklenmesini beraberinde getiriyor.

KORKU VE SİMÜLASYONA İLGİ FAZLA

Türk oyun geliştiriciler için tür dağılımı, mobil endüstriden geçişlerle gelen belirgin bir kaymayı da yansıtıyor. Analiz edilen 84 oyundan 15'inin simülasyon oyunu olması, mobil oyunlardan gelen “Casual” trendinde oyun üreten ekiplerin yönelimlerinin buraya yansıdığını gösteriyor. Başka bir popüler tür olan ve son 3 yılda Vampire Survivors’ın parlamasının etkisiyle bu türe dahil 2 binden fazla oyununun üretildiği “Bullet Hell” kategorisindeki oyunlar, Türk geliştiriciler için en popüler türler arasında ikinci sırada yer aldı. Geliştirilmesi kolay ve yüksek oyun saati ortalamasına sahip olması nedeniyle oyun geliştiriciler bu alana daha çok yoğunlaşıyor. Bunun yanı sıra Türk oyun geliştiriciler arasında favori türlerinden biri olan korku oyunları da popülerliğini korumayı sürdürüyor.

YERLİ YAYINLAR 25 DOLARIN ALTINDA

Türk oyun endüstrisinde ağırlıklı olarak geliştiricilerin oyunlarını kendilerinin yayınlamayı seçtiği görülüyor. Oyunlarını kendileri yayınlamayı seçen ekipler, toplam geliştiricilerin yüzde 73'ünden fazlasını oluşturuyor. Bu durum aynı zamanda yıl içinde oyun yayınlayan birçok geliştiricinin piyasaya deneyim kazanmak amacıyla girdiği, kârlılığı ikinci plana bıraktığı şeklinde de okunabilir. Türk oyunlarının fiyatlandırması, stratejik pazar konumlandırmasını yansıtarak bölgelere göre değişim gösteriyor. ABD bölgesindeki ortalama fiyatlandırma 9.21 dolar iken MENA bölgesinde rakam 4.39 dolar oldu. Özellikle, Türkiye'den çıkan oyunların 25 dolar bandının altında kalması, listedeki her oyunun sektördeki genel tabiri olan “Indie” kategorisi limitlerinde kaldığının bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Bir üst kategori olan 2A oyunların fiyatları genellikle 30 dolardan başlarken zaman zaman bu aralık 50 dolara kadar çıkabiliyor.







