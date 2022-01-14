Türk savunma sanayi SHOT Show'da .

18-21 Ocak tarihlerinde Amerika’nın Las Vegas şehrinde düzenlenecek fuarda CANiK, Türk savunma sanayinin yaşadığı büyük dönüşümü fuar sırasında tüm dünyaya duyuracak. Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, “Türk savunma sanayi Ar-Ge ve inovasyonun gücüyle büyük bir dönüşüm içerisinde. En yeni trendlerin belirlendiği SHOT Show’da yeni ürünlerimiz ile gövde gösterisi yapacağız” dedi.

Ateşli silah endüstrisi profesyonellerini 43 yıldır bir araya getiren atıcılık ve avcılığın dünyadaki en büyük fuarı olan SHOT Show’un bu yıl 44’üncüsü yine geleneksel olarak Las Vegas'taki Venedik Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Atıcılık, avcılık ve aksesuarları alanında dünyanın en kapsamlı buluşmalarından olan fuar, 18-21 Ocak tarihlerinde, 800 bin metrekarelik alanda 60 bini aşan sektör profesyoneline ev sahipliği yapacak. Alanında dünyanın en büyük ticari buluşması olarak gösterilen fuar, dünyanın farklı ülkelerinden 2 binden fazla katılımcı şirketin Amerika ve yeni pazarlara ulaşma hedefine kılavuzluk edecek. Katılımcı şirketlerin hedef atış, avcılık, açık hava rekreasyonu ve kanun uygulama amaçları için kullanılan yenilikçi ürünlerini sergileyeceği fuarda ateşli silahlar, mühimmat, silah kasaları, kilitler ve kılıflar, optikler, atış poligonu ekipmanları, eğitim ve güvenlik ekipmanları, av aksesuarları gibi ürünler tanıtılacak. Avcılık ve atıcılığın alanına giren geniş ürün yelpazesiyle her sene en yeni trendlerin belirlendiği fuar, yılın henüz başındayken 2022’nin yeniliklerini Las Vegas’tan dünyaya duyuracak.

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2022’YE LAS VEGAS’TAN BAŞLAYACAK

Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, “Geçtiğimiz yıl ihracatta sınırları aşan yaklaşımına üst düzey bir boyut kazandırarak ihracat şampiyonluğu elde eden CANiK, 2022’ye yeni ürünler çıkararak başladı. Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının bir yansıması olarak başarılarla dolu bir yılı geride bırakan CANiK, yeni yıla Las Vegas’a çıkarma yaparak başlıyor. Alanında tüm dünyadan Amerika'ya ihracatta 3. en büyük şirket olarak Türk savunma sanayinin bayrağını, ihracat şampiyonu unvanıyla SHOT Show’da dalgalandıracak. Avcılık ve atıcılık aksesuarları alanında dünyanın en büyük ve en kapsamlı fuarı olan SHOT Show’da Türk savunma sanayinin büyük dönüşümünün temsilciliğini üstlenecek” denildi.

TÜRK SAVUNMA SANAYİNİN DÖNÜŞÜMÜNÜ TEMSİL EDECEK

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri kapsamında geliştirdikleri yenilikçi ürünlerle global adımlarını hızlandırdıklarını belirten Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, “Geçtiğimiz yıl ihracatta elde ettiğimiz şampiyonlukların bir kazanımı olarak mevcut pazarlarımızın gücüne güç katarken yeni hedef pazarlarda da varlık kazanmayı sürdürüyoruz. Amerika pazarındaki yerimizi de her geçen gün sağlamlaştırıyoruz. Bu kapsamda geliştirdiğimiz METE SFT ve METE SFx modellerimizle Amerika pazarındaki konumumuzu yükseltmeyi başardık. Bu 2 modelimizi satışa sunduğumuz 2021 Ağustos ayından itibaren 100 bin adede yakın satış gerçekleştirdik. Pazarda giderek yükselen konumumuzla alanında dünyanın en büyük ve kapsamlı fuarı olan SHOT Show’a damga vuracağız. Fuarda bu yeni tabancalarımız ve aksesuarlarımıza ek olarak sergileyeceğimiz resmi aksesuar programımız ile Türk savunma sanayinin geçirdiği büyük dönüşümü gözler önüne sereceğiz” dedi.

CANiK’in ilk olarak tanıtımını Fransa’da yapmış olduğu yarış tabancası SFx RIVAL ve ülkemizin milli uçaksavarı CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeği de fuarda görücüye çıkacak ürünlerin başında geliyor. Bunlara ilave olarak SYS üretimi olan MECANIK optik nişangahlar da ABD pazarının beğenisine sunulacak yeni ürünlerin arasında yer alıyor.

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ÜLKEMİZİN TANITIMINI YAPACAĞIZ

Aral, “Covid-19 salgını nedeniyle büyüyen ABD tabanca pazarının, son aylarda tekrar küçülmeye başladığı bir dönemde satış rakamlarımız yukarıya çıkarken bu tırmanış grafiğimizi çok iddialı olduğumuz yarışma tabancamız ile desteklemek istiyoruz. Yeni tabancamızı Ar-Ge merkezimizde 18 ay süren bir çalışma sonucunda tasarladık. Tabancalarımızın tüm özellikleri, sportif atıcılar ve kişisel savunma amaçlı tabanca kullanıcılarına daha iyi bir atış deneyimi sunabilecek nitelikte. Ateşli silahlar alanında geliştirdiğimiz en yeni ürünlerimizle SHOT Show’da gerçek bir gövde gösterisine hazırlandık. Köklü geçmişimiz ve yenilikçi yüzümüzün bir yansıması olan ürünlerimizle sadece şirketimizin değil Türk savunma sanayinin vitrinine de nitelikli bir değer kazandıracağız. Fuarda 4 gün boyunca özel olarak tasarladığımız standımızda sergileyeceğimiz tabancalarımız ve aksesuarlarımızla Amerika’daki pazar payımızı artırırken, ülkemizin de tanıtımını yapacağız. Bu açıdan fuar bizim için büyük bir onur ve gurur kaynağı” diye konuştu.

İHRACAT ŞAMPİYONLUĞUYLA DÜNYA SAVUNMA ENSTİTÜLERİNE KARŞI GÜÇ KAZANDI

23 yılda elde ettikleri sayısız başarıların arasına ihracat şampiyonluğu unvanını da ekleyerek dünya savunma endüstrilerine karşı büyük bir güç kazandıklarına değinen Aral, 2022 hedeflerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Bu sene de yerli ve milli uçaksavarımız M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfek ile ihracat yolculuğumuzu hızlandırarak savunma sanayinin Ar-Ge ve inovasyonda ulaştığı son noktayı dünyada temsil etmeyi sürdüreceğiz. CANiK USA, uzun vadeli yatırımlarımızdan birini oluşturuyor. Miami’deki tesisimizdeki yaklaşık 25 milyon dolarlık yatırımlarımızı 2022’de tamamlayarak ABD üretim kapasitemizi 250 bin adede ulaştıracağız ve böylelikle Türkiye’deki 450 bin adet kapasite ile birlikte toplamda 700 bin adet kapasiteye ulaşmış olacağız. Sadece Amerika’da değil farklı pazarlarda da global yolculuğumuzu hızlandıracağız.”

FOTOĞRAF 22 Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un Gemlik’te yapımı devam eden fabrikasının hızlı yükselişi kameralara yansıdı.<br> Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, ABD’nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı’nda geçtiğimiz gün sergilenerek ilk kez dünya sahnesine çıkmış TOGG’un 3 yıldaki hızlı yükselişi başta CEO Gürcan Karakaş olmak üzere milyonlarca kişiyi duygulandırmıştı. Firma 14 bin 600 ton çelik montajı, 33 bin metrekare çatı panel montajı ve 19 bin 734 metrekare kör kalıp montajının tamamladığını Gemlik fabrikasında yapımı devam eden boyahane ile toplamda 250 adet robotun yer alacağı seri üretim bantlarının kuruluş aşamasının hızlandırılmış videosunu yayınladı. <br> Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen video büyük bir heyecan ve mutluluğa sebep oldu. 100 kilometre hıza 4.8 saniyede çıkacak<br><br>Türkiye’nin otomobili TOGG piyasaya çıktığında 200 ile 3400 beygir gücü ile 0’dan 100’e 4.8 saniyede çıkış 500 km WLTP menzili sunacak. Özelliklerin hepsi mobility ekosistemine entegre edilecek. 2022’nin 4. çeyreğinde seri üretime hazır olacak ve sertifikasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra seri üretim 2023’ün 1. çeyreğinde başlamış olacak. Gemlik’e ikinci fabrika<br><br>Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile Çinli enerji devi Farasis’in ortaklığında kurulan SIRO, Gemlik’te batarya hücresi ve modül üretimi tesisi kuracak. <br> Türkiye’nin ilk otomobil batarya fabrikası olacak tesis, 2 bin 200 kişiye iş imkanı sağlayacak. 2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar dolardan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrisi için dev bir adım sayılan TOGG ve Farasis ortaklığında SIRO, 15 gigawatt saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak. Gemlik’teki fabrikada otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalarda enerji depolama çözümleri geliştirecek. TOGG’un batarya modül ve paketlerini üretecek olan SIRO, enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı, temiz ve verimli bir enerji sistemi gelişimini hızlandırmayı amaçlıyor. Yatırımda 400’ü nitelikli 2 bin 200 kişiye iş imkanı öngörülüyor. TOGG, uluslararası sahnede TOGG, uluslararası sahnede TOGG, uluslararası sahnede TOGG, uluslararası sahnede TOGG, uluslararası sahnede TOGG, uluslararası sahnede TOGG, uluslararası sahnede TOGG, uluslararası sahnede TOGG, uluslararası sahnede TOGG, uluslararası sahnede TOGG, uluslararası sahnede TOGG, uluslararası sahnede Milyonlarca kişi izledi: Yerli otomobil TOGG gümbür gümbür geliyor, 100 kilometre hıza 4.8 saniyede çıkacak Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un Gemlik'te yapımı devam eden fabrikasının hızlı yükselişi kameralara yansıdı. Türkiye'nin otomobili TOGG piyasaya çıktığında 200 ile 3400 beygir gücü ile 0'dan 100'e 4.8 saniyede çıkış 500 km WLTP menzili sunacak. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 12 2019 yılında Türkiye lansmanını gerçekleştiren TOGG, ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen CES 2022 fuarında kendini dünyaya tanıttı. Karakteristik tasarımı ve son teknoloji özellikleri ile çok konuşulan TOGG C-SEDAN tanıtımı yapıldığı andan itibaren büyük beğeni topladı. İşte çok konuşulan yeni TOGG C-SEDAN'ın özellikleri...<br> TOGG C-SEDAN yeni konsept tasarım modelinde öne çıkan özelliklerin başında arka koltuk ayarlama düğmeleri ve otomatik açılır kapanır kapılar geliyor. Göze çarpan detaylardan biri de arka koltukta oturan yolcuların otomobile iniş ve binişlerini kolaylaştırıyor. Motor gücü 160 KW 320KW olan ve tam depo 300 km 500 km menzile sahip olan TOGG C-SEDAN konsept tasarım modelinin tavan bölgesinde güneş paneli bulunuyor. TOGG'un karakteristik özelliklerinden olan Türk bıyığı detayı bu modelde de mevcut. Lale motiflerinin bulunduğu ön panjur kısmında ise led aydınlatmalar mevcut. Son olarak daha önce geleneksel aynaya geçildiği haberini duymamıza rağmen aynalarda yeniden kameralar kullanılmış. TOGG C-SEDAN konsept tasarım aracında, otomobilin çevre kontrolünü kendi kendine sağladığı, hızlanma ve frenleme gibi işleri otomatik olarak yaptığı seviye 3 otonom sürüş özelliği mevut. Şoför kokpitinin sağ kısmında bulunan bölgede aracın kapısının tam otonom aç-kapa düğmeleri mevcut. TOGG C-SEDAN'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ<br><br>Motor160 KW 320 KW<br>Beygir gücü215 430 0-100 hızlanma 7.6 sn 4.8 sn<br>Menzil: 300km 500 km Otonom sürüş: 3. seviye<br><br>Aks açıklığı: 2890mm Euro NCAP: 5 yıldız hedefleniyor<br><br>Motor seçenekleri: Arkadan çekiş Dört çeker Batarya seçenekleri: 2 Paket<br><br>Şarj: Rapid şarj teknolojisi<br>30 dakika altında tam dolum TOGG Sedan CES 2022'de tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 2019 yılında Türkiye lansmanını gerçekleştiren TOGG, ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen CES 2022 fuarında kendini dünyaya tanıttı. Karakteristik tasarımı ve son teknoloji özellikleri ile çok konuşulan TOGG C-SEDAN tanıtımı yapıldığı andan itibaren büyük beğeni topladı. İşte çok konuşulan yeni TOGG C-SEDAN'ın özellikleri... BiP'te paylaş

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