Türk Telekom hız rekoru kırdı

Türk Telekom'un hız rekoruna ulaştığı başarıyla sonuçlanan 50G PON denemesi, FTTH Konseyi'nin Berlin'deki konferansında duyuruldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital dönüşümünde lokomotif rol üstlenen Türk Telekom, "Herkes için Yüksek Hızda Erişim" mottosuyla faaliyetlerini sürdürüyor. Yenilikçi çözümler kapsamında öncü çalışmalar yapan Türk Telekom, Avrupa'da bir ilke imza attı. Türk Telekom ve ZTE iş birliğiyle Ankara Türk Telekom İnovasyon ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen 3'ü 1 arada 50G PON Combo (aynı anda 2,5G/10G/50G PON) denemesi başarıyla tamamlandı.

SANİYEDE 50 GİGABİT

Tek bir fiber üzerinden kayda değer 50Gbps+ indirme hızlarına ulaşan deneme, FTTH Konseyi'nin Berlin'deki konferansında duyuruldu. Söz konusu teknoloji, saniyede 50 gigabit'e varan bağlantı hızıyla kullanıcılara farklı bir ağ deneyimi sunacak ayrıca 8K etkileşimli video uygulamaları, 3D bulut tasarımı, yapay zeka uygulamaları gibi süreçlerde kullanıcılara yenilikçi çözüm sağlayacak.

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLERDE ÖNCÜ ADIMLAR

Türk Telekom Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Beytur, Türk Telekom olarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik ettiklerini ve inovatif projeler geliştirmeyi sürdürdüklerini belirterek, "ZTE iş birliği ile rekor hızlara ulaştığımız 3'ü 1 arada 50G PON Combo denemesi de bunun en son örneği. Yenilikçi çözümlerde öncü adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi. ZTE Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Yong Jie ise Türk Telekom'un kullanıcılarına benzersiz bağlantı çözümleri sunma vizyonunu hızlandırmasına destek vermekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.







