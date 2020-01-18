Ekonomi Türk yazılımcı dik durma alışkanlığı kazandıran cihaz üretti
İŞ DÜNYASI

Türk yazılımcı dik durma alışkanlığı kazandıran cihaz üretti

Çocukluğundan itibaren duruş bozukluğu olan bilgisayar mühendisi, ürettiği dik durma uyarısı veren cihazla hem kendi sorununu çözdü hem de benzer sıkıntıları yaşayanlar için alternatif çözüm oluşturdu.

Haber Merkezi AA
Cihaz belirlenen aralıklarla titreyerek vücudu uyarıyor.
Cihaz belirlenen aralıklarla titreyerek vücudu uyarıyor.

Giyilebilir teknoloji firması Kodgem Straight'in sahibi Fatih Durmaz, duruş bozukluğunu düzeltmek için ürettiği, titreşimle uyarı veren cihazı anlattı.

Dik durma alışkanlığını kazanamadığı için çocukluğundan beri kamburluk şikayeti olduğunu belirten Durmaz, buna çare bulmak için yola çıktığını, geliştirdiği fikrin bir süre sonra ticari ürüne dönüştüğünü söyledi.

Durmaz, uzun yıllar bu şikayetinden dolayı çeşitli medikal ürünler denediğini fakat istediği ergonomik rahatlığı bulamadığını dile getirdi. Durmaz, "Çocukluğumdan itibaren annem beni her gördüğünde dik durmam konusunda uyarır, ben de duruşumu düzeltmeye çalışırdım. Uzun süre korse kullandım fakat rahat edemedim. Daha sonra dik durma alışkanlığı kazanmak için lise döneminde sırtıma bir elektronik devresi kurdum. O dönem, eğik durduğumda akım geçmesini sağlayarak titreşimle beni uyaran basit bir sistem yapmıştım." dedi.

Dik durma uyarısı veren cihaz.

"Cihaz, dik durma antrenörü"

Ürettiği cihazı "dik durma antrenörü" olarak tanımlayan Durmaz, şöyle konuştu:

"Özellikle son dönemde insanlar uzun süre mobil cihazlarına bakıyor ve bu da çoğu kişide duruş bozukluğuna yol açıyor. Cihaz ise belirlediğiniz aralıklarla titreyerek vücudunuzu uyarıyor. Bu sayede aynı zamanda bir egzersiz yapmış oluyorsunuz. Bu sebeple cihazı dik duruş antrenörü olarak tanımlıyoruz."

Kullanıcıların, cihazı özel geliştirilen mobil uygulamayla eşleştirerek günlük, aylık ve yıllık olmak üzere duruş pozisyonlarını kaydettiklerini anlatan Durmaz, "Mobil uygulamaya aktarılan bilgiler aynı zamanda sizin sağlık verilerinizi de oluşturuyor. Bu sayede ne kadar süre kambur durduğunuzu da hem siz hem de sağlık hizmeti almak istediğiniz doktor görebiliyor." ifadelerini kullandı.

"Ailemden destek aldım"

Durmaz, ürünün yapım aşamasının 1,5 yıl sürdüğüne işaret ederek, "Bu proje için bir süre mevcut işlerimden kazandığım tüm parayı biriktirdim. Ailemden de büyük destek aldım. Hatta bu süre içinde babamı emekli olması için ikna ettim. Onun emeklilik ikramiyesini de projeye kattık." dedi.

Üretim süreçlerinin tüm aşamalarında eşi Hatice Durmaz ile çalıştığını belirten Durmaz, şöyle devam etti:

"Eşimle bu iş için hayatımızı minimize ettik, daha küçük bir eve taşındık. Ürünün tüm süreçlerini birlikte değerlendirdik. Ben bir yandan yazılımı ve elektronik kısmını geliştirirken o da ürünün diğer özelliklerini geliştirmek için uğraştı."

Dik durma uyarısı veren cihaz.

"Hedefimiz giyilebilir teknolojilerde yurt dışına açılmak"

Durmaz, bu teknolojiye sahip bir cihazın Türkiye'de bulunmadığını, yurt dışında ise bir tane bulunduğunu söyledi. Durmaz, "Bu alanda pazarda bir boşluğu yakaladık. Şimdiden bireysel görüşmelerle hem yurt içinden hem de yurt dışından talep alıyoruz." diye konuştu.

Cihazın yapım aşamasında KOSGEB'den "İleri Girişimcilik Desteği" aldıklarını belirten Durmaz, şunları kaydetti:

"Yerli bir girişim olarak ilk hedefimiz, ülkemizde geliştirdiğimiz bu giyilebilir teknoloji ürününü yurt dışında da tanıtmak ve ihracata katkı sağlamak. Şimdiye kadar yerli yatırım teklifleri aldık. Şu an Turkcell'in Arıkovanı Girişimcilik Destek Platformu'ndayız. Önümüzdeki dönemde yurt dışında da girişimcilik turlarında olmak için çalışmalar yapıyoruz."

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