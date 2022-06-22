Turkish Cargo’dan stratejik üç yeni hizmet.

Küresel hava kargo sektörünün en güvenilir çözüm ortaklarından olan Turkish Cargo, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine yeni kolaylıklar sağlayan hızlı ve öncelikli hizmetleri ile geleceğe yolcuğunu daha güçlü bir şekilde sürdürüyor. Dinamik marka, iş kalitesini artıracak ve müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılayacak olan farklı hız kategorilerindeki 3 yeni hizmetini hayata geçirdi.

HIZLI GÖNDERİM İMKANI

Altyapı ve teknoloji yatırımlarına devam eden Turkish Cargo, iş süreçlerine en iyi şekilde entegre ederek hayata geçirdiği hızlı ve öncelikli hizmetleri; ’TK SMART, TK PREMIUM ve TK URGENT” ile uygun maliyet avantajı, esneklik, ayrıcalık ve yüksek hızlı gönderim imkânı sağlıyor.

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Türk Hava Yolları Kargo Ürün Yönetim Başkanı Daniel Lloyd Johnson; “Hızla gelişen lojistik ekosisteminin merkezinde yer alan hava kargo taşıyıcısı olarak bütün organizasyonumuzu sektörün gerekliliklerine göre dizayn ediyoruz. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz farklı hız kategorilerindeki 3 yeni hizmetimizi tüm dünyadaki iş ortaklarımızın deneyimize sunuyoruz. Bu yeni hizmetlerimiz sayesinde müşterilerimiz; Turkish Cargo’nun geniş uçuş ağındaki küresel pazarlara çok daha kolay ulaşabilecekler’’ dedi.

AĞIRLIK VE BOYUT SINIRI YOK

Genel kargo gönderileri için geliştirilen TK SMART sunduğu uygun maliyet avantajıyla tasarruf imkânı sağlıyor. Rutin taşımalarda en çok tercih edilen bu hizmet ile gönderiler; ağırlık ve boyut sınırı olmadan taşınıyor.

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Kısa seyahat süresi gerektiren önemli gönderiler TK PREMIUM’un ayrıcalıklı dünyasıyla kısa opsiyon süresi, minimum bağlantı ve hızlı teslimat garantisiyle kabul ediliyor. TK PREMIUM kapsamında işleme alınan gönderilerin taşıması; FAB (Flown as booked) olarak hiç vakit kaybetmeksizin gerçekleştiriliyor. Yüksek önceliğe ihtiyaç duyan acentelere özel geliştirilen bu hizmet aynı zamanda; kapalı kargo uçuşlarında 300 kilograma kadar kapasite garantisi ve operasyonel süreçlerde yüksek öncelik sunuyor.

7/24 ULAŞILABİLİR

Aciliyeti olan son dakika gönderileri için sektördeki en hızlı çözümü sunan TK URGENT; kapasite garantisi, en iyi opsiyon süresi, minimum bağlantı ve mümkün olan en kısa seyahat süresi ile gönderim yapma imkânı sağlıyor. TK URGENT hizmetiyle gönderiler; FAB (Flown as booked) olarak ve belirli şartlar ve koşullar altında %100 ücret iade garantisiyle taşınıyor. Bu hizmete özel olarak geliştirilen “Urgent Team” ise; 7/24 ulaşılabilir olmakla birlikte rezervasyondan satış sonrasına kadar süreç takip özelliği sunuyor.

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Dünyadaki üretim ve ticaret merkezlerine, ulaşım için en iyi bağlantıları sağlayan Turkish Cargo, kaliteli hizmet anlayışı ile sunduğu cazip olanakları, müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak adına geliştirmeye devam ediyor. Taşıyıcı, her geçen gün artan lojistik talebe yönelik özel ve pratik çözümler üreterek, bölgesel ticareti geliştirirken iş ortaklarına da destek olmayı sürdürüyor.