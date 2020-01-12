Ekonomi Türkiye en hızlısı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye en hızlısı

OAG’ın (Resmi Havayolu Rehberi) 2010-2019 arasındaki analizinde dünya çapında, havacılıkta en hızlı büyüyen ülke Türkiye çıktı. THY ise koltuk kapasite ile dünyanın en büyük 10’uncu havayolu oldu. Türkiye havalimanlarından 2019’da direkt transit yolcularla beraber 209 milyon 92 bin 548 yolcu geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ünlü araştırma şirketi raporuna göre; dünyada 10 yılda havacılığa Türkiye ve THY damga vurdu. Havacılık sektörü üzerine uluslararası araştırmalar yapan şirketin son 10 yıllık analizine göre havacılıkta en hızlı büyüyen ülke Türkiye gösterilirken, Türk Hava Yolları'nın ise sahip olduğu koltuk kapasite ile dünyanın en büyük 10'uncu havayolu olduğu açıklandı.

Kolltuk kapasiteleri

209 MİLYON YOLCUYU AŞTI

Havacılık sektörü üzerine uluslararası araştırmalar gerçekleştiren OAG’ın (Resmi Havayolu Rehberi) 2010-2019 yılları arasını kapsayan dönem için yaptığı incelemede dünya çapında, havacılıkta en hızlı büyüyen ülke Türkiye oldu. Türkiye geneli havalimanlarında 2019 yılında direkt transit yolcularla beraber 209 milyon 92 bin 548 yolcu geçiş yaptı. Bu yolcuların 100 milyon 140 bini iç hatlar, 108 milyon 692 bini ise dış hat yolcularından oluştu. Geçtiğimiz yıl 713 bini dış, 839 bini ise iç hat olmak üzere üst geçişler de dahil 2 milyon 30 bin uçağa hizmet verildi.

THY KÜRESEL LİGİN İLK ONUNDA

İncelemeye göre küresel havacılık pazarında ise son 10 yıla Türk Hava Yolları damga vurdu. Yapılan analizde 126 ülke ile dünyada en çok ülkeye uçan havayolu olan ve günde ortalama 1300 uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları koltuk kapasite ile dünyanın en büyük 10'uncu havayolu olarak gösterildi.

YOLCU SAYISI 74,2 MİLYONA ÇIKTI

Geçtiğimiz 10 yılda uçak filosunu ve uçuş ağını artıran Türk Hava Yolları, 2018 yılını 74,2 milyon yolcu taşıyarak tamamladı. Transit yolcu sayısını ise yüzde 5,4 artış ile 24 milyon 569 bine yükseltti. Şirket, 2009 yılında taşıdığı 25,1 milyon yolcu rakamını yaklaşık 3 kat artırdı. Uçuş ağı olarak 2009 yılında 156 noktaya uçan havayolu son 10 yılda uçuş ağını iki katın üzerinde genişleterek 318'e çıkardı.

EN BÜYÜK 7'NCİ HAVA KARGO MARKASI TURKISH CARGO

  • Türkiye, küresel havacılık pazarında yalnızca yolcu taşımacılığı dışında hava kargo taşımacılığında da yükselişe geçti. Türk Hava Yolları’nın alt markası olarak faaliyetlerini sürdüren Turkish Cargo son 10 yılda dünyanın en büyük 7. hava kargo markası konumuna ulaştı. E-ticaret sektörünün gelişmesi ve Türk Hava Yolları’nın uçuş ağının genişlemesi ile Turkish Cargo uluslararası pazarlarda da etkisini artırdı. 2009 yılında 238 bin ton kargo taşıması gerçekleştiren Turkish Cargo; 2019 yılında bu rakamı yüzde 500’ün üzerinde artırdı ve 1,5 milyon tonun üzerinde kargo taşıması gerçekleştirdi. İstanbul Havalimanı’ndaki yeni tesisi, kargo uçakları ve stratejisi ile Turkish Cargo 2023 yılında dünyanın en iyi 5 hava kargo markasından birisi olmayı hedefliyor.

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