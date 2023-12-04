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Ekonomi

Türkiye için çalışıp üretmeye devam

04:00 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 02:59 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Rüstem Çetinkaya
Rüstem Çetinkaya

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü vesilesiyle açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin ve dünyanın geleceğini inşa eden madenciler olarak, kendilerini anlatmaya, işlerini yapmaya devam etmeye çalıştıklarının altını çizen Çetinkaya, “Maden sektörünün ve madencilerimizin, Türkiye’nin hedeflerine ulaşabilmesi için vazgeçilmez olduğunu her platformda dile getirmeye çalışıyoruz. Devletimizin gücü, kamunun destekleri ve madencilerimizin azmiyle çok daha iyi işler yapacağımıza yürekten inanıyoruz. Çünkü, madenciliği kurallara uygun olarak, devletin tanımladığı sınırlar ve kanunlar çerçevesinde yapıyoruz. Ülkemiz için üretiyor ve ülkemiz için istihdam sağlıyoruz” dedi.



#Üretim
#Ticaret
#Ekonomi
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