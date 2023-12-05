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Ekonomi

Türkiye ile Suudi Arabistan tarım alanında ortaklık yapacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi ziyaret için gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

04:00 - 5/12/2023 Salı
Güncelleme: 01:24 - 5/12/2023 Salı
Yeni Şafak
İbrahim Yumaklı, Abdulrahman Al-Fadhli.
İbrahim Yumaklı, Abdulrahman Al-Fadhli.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Suudi Arabistan temasları kapsamında, Türkiye'nin söz sahibi olduğu kanatlı eti, yumurta ve su ürünleri ihracatına ilişkin konuları masaya yatırdıklarını ifade etti. İki ülke arasında yapılan mutabakatın Türk tarım ürünlerinin bu pazarda hak ettiği yeri bulmasının önünü açacağını söyledi Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanı Abdulrahman Al-Fadhli ile görüşen ve mevkidaşıyla Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzalayan Yumaklı, Suudi Arabistan Sağlık Bakanı ve Gıda-İlaç Otoritesi Başkanı Fahd bin Abdurrahman el-Celacil ile de bir araya geldi.

KANATLI HAYVAN İHRACATI KONUŞULDU

Suudi Arabistan ziyaretinin büyük önem taşıdığına işaret eden Yumaklı, "Temaslarımız kapsamında, Suudi Arabistan'a, bizim söz sahibi olduğumuz kanatlı eti, yumurta ve su ürünleri ihracatına ilişkin konuları masaya yatırdık. Buradaki süreçlerin hızlı gitmesi için özellikle yapılabilecekleri konuştuk, belirli bir mutabakatımız oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, bu mutabakatların, Türk tarım ürünlerinin bu pazarda hak ettiği yeri bulmasının önünü açacağını bildirdi.



#Ticaret
#Ekonomi
#Suudi Arabistan
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