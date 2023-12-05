Türkiye ile Suudi Arabistan tarım alanında ortaklık yapacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Suudi Arabistan temasları kapsamında, Türkiye'nin söz sahibi olduğu kanatlı eti, yumurta ve su ürünleri ihracatına ilişkin konuları masaya yatırdıklarını ifade etti. İki ülke arasında yapılan mutabakatın Türk tarım ürünlerinin bu pazarda hak ettiği yeri bulmasının önünü açacağını söyledi Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanı Abdulrahman Al-Fadhli ile görüşen ve mevkidaşıyla Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzalayan Yumaklı, Suudi Arabistan Sağlık Bakanı ve Gıda-İlaç Otoritesi Başkanı Fahd bin Abdurrahman el-Celacil ile de bir araya geldi.