Türkiye ile ticari ilişkileri güçlendireceğiz

Özbekistan'ın ikinci büyük şehri Namangan'ın Vali Yardımcısı Okibjon İnamov, beraberindeki 15 kişilik heyetle Türkiye'yi ziyaret etti. İmanov, Özbekistan-Türkiye ticari ilişkilerini daha da güçlendirmek amacıyla 4 ayrı şehri gezerek, iş birliği için temaslarda bulundu.

1 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA MASADA

İnamov, “Namangan ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri daha da geliştirmek için çabalıyoruz. 1 milyar dolarlık yatırım anlaşmaları için görüşmeler yaptık. Bunun dışında biz Namangan Valisi'nin inisiyatifiyle, Türkiye ilişkilerinden sorumlu bir bakan yardımcısı kadrosu oluşturduk” dedi.

İnamov, görüşmelerin ilerleyen dönemde her iki ülke için yararlı projelere imza attırılmasına vesile olacağının altını çizdi.

4 AYRI ŞEHİRDE ÖNEMLİ TEMASLAR

İnamov, “Ziyaret kapsamında öncelikle İstanbul Organize Sanayi Bölgesi’nde görüşme yaptık. Oradaki iş adamlarıyla bir iş forumu düzenlendi. Ardından Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iş adamlarıyla bir araya geldik. Bundan sonra Denizli’de; Denizli valisi ve belediye başkanı ile resmi görüşmeler gerçekleştirdik. En son Afyonkarahisar belediye başkanı ve valisi ile bir araya geldik. Umarım, bu görüşmelerimiz ilerleyen dönemde her iki ülke için yararlı projelere imza attırılmasına vesile olacaktır” ifadelerini kullandı. Özbekistan'dan bakıldığında Türkiye'nin nasıl göründüğünü de değerlendiren İnamov, Türkiye'den etkilendiğini ifade etti ve şunları kaydetti:

ROL MODEL OLARAK GÖRÜYORUZ

"Öncelikle Türkiye, Özbekistan açısından çok önemli. Biz, Türkiye'yi rol model olarak görüyoruz. Türkiye'nin potansiyelini görüyoruz ve yaptığı çalışmaları takdir ediyoruz. Biz, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinden yanayız. Türkiye'deki binalara, işletmelere baktığımız zaman her şeyin titizlikle yapıldığını gördük ve çok etkilendik. Misafirperverliği için çok teşekkür ediyoruz."

Yatırım için büyük fırsatlar var

Namangan vilayetinde hangi alanlarda yatırım fırsatı olduğu hakkında da bilgi veren Vali Yardımcısı İnamov, "Halihazırda 73 küçük sanayi bölgesi var. 3 adet serbest ekonomi bölgesi faaliyet gösteriyor. Namangan vilayetinde; tarım, tekstil, metal işleme, elektronik malzemeler üretimi ve diğer sektörler de hızla gelişmektedir. Dolayısıyla büyük bir potansiyel var" açıklamasını yaptı.







