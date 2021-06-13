Türkiye masaya güçlü oturacak

Türkiye’nin doğalgaz keşif çabaları birçok araştırmacının da dikkatini çekerken, enerji denklemine ilişkin öngörüler de yenileniyor. Oxford Enstitüsü Enerji Çalışmaları Kıdemli Uzmanı Stephen O’Sullivan, Türkiye’nin Karadeniz’deki doğal gaz keşfinin önemine işaret ederek, “Yerli gaz arzı, Türkiye’nin Rusya’ya bağımlılığını azaltacaktır. Ülkenin gaz talebi artsa bile Sakarya sahasından gelen gaz Türkiye’nin hem ithalata bağımlılığını azaltacak hem de kömür benzeri yakıtlar yerine doğal gaz kullanımının artmasını sağlayacaktır” değerlendirmesini yaptı.

Stephen O’Sullivan

İTHALATI KARŞILAR

O’Sullivan, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yıllık gaz talebinin 43 milyar metreküp civarında olduğunu ve ülkenin geçen yıl denizlerdeki en büyük keşfi yaparak tüm ithalatını karşılayacak miktarlara ulaştığını söyledi. Karadeniz’deki keşfin Türkiye’nin yapacağı doğal gaz sözleşme görüşmelerinde elini güçlendireceğine dikkati çeken O’Sullivan, “Rusya, son yıllarda Türkiye’nin ana gaz tedarikçisi konumunda ancak yerli gaz rezervlerinin keşfi ve üretimiyle gelecekteki tedarik ve sözleşme yenileme görüşmelerinde Türkiye çok daha güçlü bir konumda. Tabii ki bir gün yerli gaz bitebilir ve Türkiye’nin Rusya’ya yeniden ihtiyacı olabilir ancak bu keşfin getireceği rekabetle Türkiye Rusya’dan yaptığı ithalat için daha düşük bir fiyatı güvence altına alacaktır” bilgisini verdi.

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100. YILDA ÜRETİM ÜSSÜ OLABİLİR

Atlantik Konseyi Küresel Enerji Merkezi Kıdemli Uzmanı John Roberts da Sakarya sahasındaki keşfin Türkiye’nin genel enerji konumunu orta ve uzun vadede iyileştirmek için faydalı olacağını belirterek, “Bu keşif başta gaz olmak üzere toplam enerji ithalatının azalmasına katkıda bulunabilir. Ayrıca saha geliştirme çalışmaları da Türkiye’nin teknolojik kabiliyetlerinin artmasını sağlayacaktır” dedi. Büyük bir açık deniz gaz sahasının işletmeye alınmasının genellikle birkaç yıl sürdüğünü dile getiren Roberts, “Bazı arama kuyularında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılında, yani 2023’te üretim yapılabilir. Sakarya sahasından büyük üretimin başlaması ise 3-4 yıl daha sürecektir” diye konuştu.

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