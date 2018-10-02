Ekonomi Türkiye Rusyadan Rus rublesi ile buğday alacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Milli para ile ticaret devam ediyor: Türkiye Rusya'dan Rus rublesi ile buğday alacak

Türkiye Rusya'dan Rus rublesi ile buğday alacak

Türkiye'nin Rusya’dan ilk defa Rus rublesiyle buğday alacağı bildirildi. Rusya, bu yılın temmuz-eylül döneminde Türkiye’ye 1,2 milyon ton buğday ihraç etmişti.

Haber Merkezi AA
Milli para ile ticaret devam ediyor.
Milli para ile ticaret devam ediyor.

Rusya merkezli SovEkon Analitik Merkezi'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin, Rusya’dan ruble ile 30 bin ton yüksek protein buğday alacağı belirtildi.

Buğday için ton başına yaklaşık 17 bin ruble ödeneceğinin kaydedildiği açıklamada, ulusal paralarla ticaret sayesinde tarafların para dönüşümü nedeniyle kayıplarının azaltılacağına işaret edildi.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Rusya gibi önemli ticaret ortaklarıyla ticarette ulusal para birimlerinin kullanımının artırılacağını duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu görüşe destek çıkarak, ikili ticarette ulusal para kullanımının, dış faktörlerin olumsuz etkisini en aza indirgeyeceğini vurgulamıştı.

  • Rusya, bu yılın temmuz-eylül döneminde Türkiye’ye 1,2 milyon ton buğday ihraç etmişti.

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