Türkiye vanayı açıyor

Günlük 500 bin varil petrol aktarma kapasitesine sahip olan Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı, yeniden devreye alınıyor. Irak Merkezi hükümeti ile bölgesel yönetim arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Türkiye, aleyhine açılan tahkim devasının ardından geçtiğimiz nisan ayında hattaki petrol akışını durdurmuştu. Irak tarafı kendi iç yönetiminden kaynaklanan tartışmayı bitirse de Türkiye, yaklaşık 6 aydır Kerkük-Yumurtalık hattının vanasını kapalı tutuyordu. Kahramanmaraş merkezli depremden zarar gören hattın petrol akışına hazır gale getirilmesi zaman aldığı için sevkiyat ancak yeni yapılabilecek.

Hatta ilişkin son bilgileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar verdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı'nda konuşan Bakan Bayraktar, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nı bu hafta içinde faaliyete geçireceklerini bildirdi. Türkiye'nin petrol ve doğal gaz konusunda öteden beri güvenilir bir güzergâh olduğunu belirten Bayraktar, bugün itibarıyla günlük 2 milyon varil petrolün Türkiye'nin boğazlarından geçtiğini ve yaklaşık 45 yıldır aktif olan Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nın da günlük 500 bin varil petrol kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.