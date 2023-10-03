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Ekonomi

Türkiye vanayı açıyor

Irak merkezi hükümeti ile bölgesel yönetim arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Türkiye’nin petrol akışını durdurduğu Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı bu hafta yeniden devreye alınıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Bu boru hattı faaliyete geçince küresel petrol piyasalarına günlük 500 bin varil petrol tedarik edilebilecek” dedi.

Ekonomi Servisi
04:00 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Günlük 500 bin varil petrol aktarma kapasitesine sahip olan Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı, yeniden devreye alınıyor. Irak Merkezi hükümeti ile bölgesel yönetim arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Türkiye, aleyhine açılan tahkim devasının ardından geçtiğimiz nisan ayında hattaki petrol akışını durdurmuştu. Irak tarafı kendi iç yönetiminden kaynaklanan tartışmayı bitirse de Türkiye, yaklaşık 6 aydır Kerkük-Yumurtalık hattının vanasını kapalı tutuyordu. Kahramanmaraş merkezli depremden zarar gören hattın petrol akışına hazır gale getirilmesi zaman aldığı için sevkiyat ancak yeni yapılabilecek.


BAKAN BAYRAKTAR DUYURDU

Hatta ilişkin son bilgileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar verdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı'nda konuşan Bakan Bayraktar, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nı bu hafta içinde faaliyete geçireceklerini bildirdi. Türkiye'nin petrol ve doğal gaz konusunda öteden beri güvenilir bir güzergâh olduğunu belirten Bayraktar, bugün itibarıyla günlük 2 milyon varil petrolün Türkiye'nin boğazlarından geçtiğini ve yaklaşık 45 yıldır aktif olan Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nın da günlük 500 bin varil petrol kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.


PİYASAYA GÜNDE 500 BİN VARİL PETROL

Bayraktar, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler ile sel ve benzeri felaketler nedeniyle bakıma alınan boru hattına yönelik, “Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı operasyona hazır. Hattı bu hafta içinde faaliyete geçireceğiz” dedi.


#Ekonomi
#Türkiye
#boru hattı
#doğal gaz
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