Ekonomi Türkiye yurt dışında bilet parası bulamayan vatandaşını geride bırakmadı Tahliye uçağıyla ülkeye döndü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye yurt dışında bilet parası bulamayan vatandaşını geride bırakmadı: Tahliye uçağıyla ülkeye döndü

Dünyanın dört bir yanındaki Türkler koronavirüs tehdidine önlem olarak Türkiye'ye getirilirken, Gine'den dönüş için bilet parası bulamayan 3 Türk işçi, Albayrak Grubu'nun tahliye uçağıyla yurda döndü. Gine'den yurda getirilen Kandur, "Duyduk, firmanız işçileri için uçak gönderecekmiş. Paramız da yoktu. Sayenizde ülkemize dönebildik. Aşçıyım, ihtiyacınız olursa seve seve hizmet edebilirim. Allah binlerce kez razı olsun sizden" dedi.

Haber Merkezi AA
3 Türk işçi, Albayrak Grubu'nun tahliye uçağıyla yurda döndü.
3 Türk işçi, Albayrak Grubu'nun tahliye uçağıyla yurda döndü.

Albayrak Grubu açıklamasına göre, çalışmak için Gine'ye giden Zeynel Kandur isimli vatandaş, koronavirüs salgınının başlamasından sonra yurda dönmek için çareyi konsoloslukta ararken, harekete geçen konsolosluk ekibi, bölgedeki personelini tahliye için uçak gönderen Albayrak Grubu ile irtibata geçerek durumu bildirdi.

Atilla Efe.
  • Bu talebe yeşil ışık yakan şirket, 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan gece 100'ü aşkın personeliyle birlikte Kandur'u da Konakri'den Türkiye'ye getirdi. Yolcular, İzmir'de 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Zeynel Kandur.

Kandur'un yanı sıra Murat Baykal ve Atilla Efe isimli Türk işçiler de Gine'den tahliye edildi.

İşte o mail.

"Hiçbir ücret talep etmeden ülkemize getirdiniz"

Türkiye'ye iner inmez Albayrak Grubu'na duygu yüklü bir teşekkür maili atan Kandur, özetle şu ifadeleri kullandı:

"Merhabalar ben Zeynel Kandur. Gine'de işçiydim, sizin şirkette değil başka bir firmada. Maalesef kandırıldık düzensiz bir firmaya gitmişiz. Duyduk, firmanız işçileri için uçak gönderecekmiş. Paramız da yoktu. Gerek Canan Hanım, gerek konsolosluktaki Recep Bey'in yardımıyla sayenizde ülkemize dönebildik. Allah binlerce kez razı olsun sizden.

Bizden hiçbir ücret talep etmeden ülkemize getirdiniz. Ne yazsam ne dua etsem azdır minnetimi nasıl bildirmem gerektiğini kelimelere sığdıramam. Sizin bu umutsuz durumdayken bana yaptınız şeyin bence hiçbir bedelle ödenmez. Aşçıyım, ihtiyacınız olursa seve seve hizmet edebilirim hangi şart olursa olsun."

Yeni Şafak
Murat Baykal.

Google ilk paylaşımı yaptı: İnsanların nerelere gittiği görülebilecek
EKONOMİ
Google ilk paylaşımı yaptı: İnsanların nerelere gittiği görülebilecek

Bakan Pekcan paylaştı: Temassız dış ticarette yeni görüntü
EKONOMİ
Bakan Pekcan paylaştı: Temassız dış ticarette yeni görüntü
Abone Ol Google News
Koronavirüsorduya sıçradı

Koronavirüs
orduya sıçradı

​Fransa'dan korkunç bir açıklama geldi.
İspanyada OHAL uzadı

İspanya'da OHAL uzadı

Ülkede toplam ölümlü vaka sayısı 12 bine yaklaştı.
İstanbul Valisi açıkladı

İstanbul Valisi açıkladı

Bedelli askerlik için gelenler İstanbul'a girebilecek mi?
'Pes' dedirten kurnazlık

'Pes' dedirten kurnazlık

​Kontrol noktalarına takılmamak için WhatsApp hattı kurmuşlar.
İlk paylaşımı yaptı

İlk paylaşımı yaptı

​Koronavirüse karşı insan hareketlerini izliyor.
Evde canı<br>sıkılıyormuş

Evde canı
sıkılıyormuş

​Sabah akşam yapılan uyarılara rağmen hala sahile gidenler var.
Bu geceye dikkat

Bu geceye dikkat

​İstanbul dahil 4 ili ciddi anlamda etkileyecek.
Tören olmasa da gitti

Tören olmasa da gitti

​MHP lideri Bahçeli, Türkeş'in mezarı başında dua etti.
Ateşle oynuyorlar!

Ateşle oynuyorlar!

​Dünya durdu, onlar maçlara devam ediyor.
ABD'de<br>'sıkışıklık endeksi'

ABD'de
'sıkışıklık endeksi'

​İstanbul'da koronavirüsün yayılma hızı hesaplanabilir.
60 bini aştı

60 bini aştı

​Korkunç koronavirüs bilançosunda çarpıcı Çin detayı.
Odalara<br>yerleştiriliyor

Odalara
yerleştiriliyor

​3 TIR dolusu solunum cihazı Türkiye'de
Yüzde 41 azaldı

Yüzde 41 azaldı

​Koronavirüsten sonra merak ediliyordu, resmen açıklandı.
İzmirli yasak tanımıyor

İzmirli yasak tanımıyor

​Caddeler doldu taştı, ne eldiven var ne de maske...
Türkiye'den<br>müthiş cevap

Türkiye'den
müthiş cevap

​'Sığınmacıları alın' diyen Yunan'a: Kalsınlar, para yardımı yaparız.
Kira almayacaklar

Kira almayacaklar

​Kapalı olan işletmeler için harekete geçtiler.
Salgın biterse<br>kimse durduramaz

Salgın biterse
kimse durduramaz

​Koronavirüsün vurduğu turizmcilerden çarpıcı çıkış.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.