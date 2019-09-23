Türkiye'de en yüksek gelir İstanbul'da

Geliri en yüksek olan bölge, 34 bin 912 lirayla 'İstanbul' oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri, 2018'de 24 bin 199 lira olarak hesaplandı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey Bölgeleri itibarıyla söz konusu geliri en yüksek olan bölge, 34 bin 912 lirayla "İstanbul" oldu. Bu bölgeyi 29 bin 952 lirayla "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli", 29 bin 847 lirayla "Ankara" izledi.

Ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler ise 10 bin 965 lirayla "Van, Muş, Bitlis, Hakkari", 11 bin 204 lirayla "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt", 11 bin 357 lirayla "Şanlıurfa, Diyarbakır" olarak sıralandı.

Gelir eşitsizliği en fazla İstanbul bölgesinde

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan, sıfıra yaklaştıkça "gelir dağılımında eşitliği", 1'e yaklaştıkça "gelir dağılımında bozulmayı" ifade eden "Gini katsayısı" Türkiye'de 2018 itibarıyla 0,408 iken bu değerin en düşük olduğu bölgeler 0,305 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli", 0,308 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın" ve 0,313 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" olarak belirlendi.

Gini katsayısının en yüksek olduğu bölgeler ise 0,444 ile "İstanbul", 0,402 ile "Adana, Mersin" ve 0,401 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" oldu.

En yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı Türkiye genelinde 7,8 iken bu değerin en düşük olduğu bölgeler 4,5 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli", "Erzurum, Erzincan, Bayburt", "Zonguldak, Karabük, Bartın", 5 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis" ve 5,1 ile "Aydın, Denizli, Muğla", "Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak" ve "Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova" bölgeleri olarak kayıtlara geçti. Bu oranın en yüksek olduğu bölgeler ise 8,6 ile "İstanbul", 7,2 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" ve 7,1 ile "Adana, Mersin" şeklinde sıralandı.

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Göreli yoksulluk

Her bölge için eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirin yüzde 50'si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler yüzde 13,5 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli", yüzde 12,7 ile "İstanbul" ve "Adana, Mersin" olarak gerçekleşti.

Göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu bölgeler ise yüzde 5 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis", yüzde 7,2 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın", yüzde 7,7 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" bölgeleri oldu.

Diğer bir yoksulluk sınırı medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate alınarak hesaplanan gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler ise yüzde 21 ile "İstanbul", yüzde 20,4 ile "Adana, Mersin", yüzde 20,1 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" şeklinde kayıtlara geçti.

Bu oranın en düşük olduğu bölgeler ise yüzde 11,9 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın", yüzde 13,2 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" ve yüzde 13,4 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" şeklinde sıralandı.

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