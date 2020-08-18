Tarihi rekor: Vatandaş kampanyaya hücum etti

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde temmuzda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 20,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 arttı. Temmuzda satılan konut sayısı 229 bin 357 oldu, böylece tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaşıldı. Konut satışlarında, İstanbul 39 bin 432 konutla (yüzde 17,2) ilk sırada yer aldı. İstanbul’u, 26 bin 885 konut satışıyla (yüzde 11,7) Ankara, 15 bin 614 konut satışıyla (yüzde 6,8) İzmir izledi. En az artış olan iller 19 konutla Hakkari, 30 konutla Ardahan ve 74 konutla Şırnak olarak kayıtlara geçti.

Fotoğraf: Arşiv

EKONOMİ Bakan Albayrak ekonomi verilerini değerlendirdi: Koydukları yalanlarla kendilerince yıpratma politikası izliyor

67 BİN 937 KONUT İLK DEFA SATILDI

İlk defa satılan konut sayısı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 74,5 yükselerek 67 bin 937’ye ulaştı. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 29,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 10 bin 429 konutla en yüksek payı (yüzde 15,4) aldı. İstanbul’u 6 bin 355 konut satışıyla Ankara, 4 bin 524 konut satışıyla İzmir takip etti. İkinci el konut satışları temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 155 artarak 161 bin 420 olarak gerçekleşti. İstanbul 29 bin 3 ikinci el konut satışı ve yüzde 18 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 73,6 oldu. İstanbul’u 20 bin 530 konut satışıyla Ankara, 11 bin 90 satışla da İzmir izledi.

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YABANCIYA EV SATIŞI AZALDI

Yabancıya konut satışları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 azalarak 2 bin 741 oldu. Bu alanda ilk sırada 1046 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 615 satışla Antalya, 230 satışla Ankara, 101 satışla Mersin ve 88 ile Yalova izledi. Temmuzda Türkiye’den, İran vatandaşları 540, Irak vatandaşları 388, Rusya Federasyonu vatandaşları 154, Afganistan vatandaşları 149 ve Almanya vatandaşları 143 konut edindi. Ocak-temmuz döneminde 854 bin 126 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yıla göre yüzde 40,5 artış gösterdi.

EKONOMİ Kredi kartına rekor kırdırdık

ÇOĞU ÜLKEDEN İYİ DURUMDAYIZ

Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’de hane halkı ve kamu borçluluğunun gelişmiş ülkelere kıyasla daha iyi durumda olduğunu bildirdi. “Türkiye’de kişi başına düşen borç miktarı 1291 dolar, 6 bin 271 dolarlık dünya ortalamasının çok altında” dedi. Kamu borçluluğuna da değinen Albayrak, “Türkiye rakamları dünya ortalamasının 3’te 1’idir. Ekonomi ve kriz yönetiminde sabıkalı olup karanlık günler yaşatanlar, ‘borçluluk’ üzerinden ortaya koydukları yalanlarla kendilerince yıpratma politikası izliyor” dedi.

Bu yıl sonunda rekorlar geliyor

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu ise, “Yıl sonunda yeni bir konut satış rekoruna daha imza atacağımızı düşünüyoruz. Ancak her seferinde olduğu gibi tüketiciler balon fiyatlara dikkat etmeli” şeklinde konuştu. Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal da hazır beton endeksinin tarihi zirveyi gördüğünü vurguladı. Konut kredi bakiyesinin tüm zamanların en yükseğine ulaştığını, ortalama konut kredi tutarının 50 bin lira arttığını dile getiren Akbal, kendi satışlarında da çok ciddi artış yakaladıklarını bildirdi.

İnşaat sektörü ev satışından çok memnun

Düşük faizli satışların yaşandığı haziran ve temmuzda yaklaşık 438 bin adet konut satıldığını dile getiren İstanbul İnşaatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “Önceki yıllara bakıldığında, bir yılda gerçekleşen satışların üçte birinin son iki ayda gerçekleştiğini görüyoruz. Bu da bize konut satın alımlarında faiz yükünün çok önemli bir kriter olduğunu gösteriyor” dedi. Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu da, “Satışlar bu yaz yüksek seviyede devam ettiği için yıl sonunda 2019 rakamlarını geçebileceğimize inanıyorum. 2020 konut satış rakamlarının geçen yılın yüzde 15-20 üzerine çıkmasını bekliyoruz” diye konuştu.