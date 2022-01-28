Ekonomi Türkiyenin 28 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı İki yılın günlük vaka rekoru kırıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin 28 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: İki yılın günlük vaka rekoru kırıldı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 28 Ocak koronavirüs tablosu yayınlandı. Vaka sayısında 93 bin 586 ile son iki yılın rekoru kırıldı. Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün eski gücünde olmadığını belirterek "Endişelenmeye mahal yok" dedi. İşte 28 Ocak vaka ve vefat sayıları...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 28 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: İki yılın günlük vaka rekoru kırıldı
Arşiv

Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 210 kişinin hayatını kaybettiğini, 93 bin 586 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,35 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,47 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 141 milyon 612 bin 186’a yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Bakan Koca: Endişelenmeye mahal yok

  • Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs tablosu

Türkiye'nin 27 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 80 bini aştı
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 27 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 80 bini aştı

Iphonedaki gizli tuşu buldu

Iphone'daki gizli tuşu buldu

​Özelliği keşfettikten sonra hayatı değişti​.
Uzunluğu 26 metre

Uzunluğu 26 metre

İzmir'deki Smyrna Tiyatrosu'nda antik geçit bulundu.
İki yılın günlük vaka rekoru

​Türkiye'nin 28 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan video sonrası harekete geçti.

İçişleri Bakanlığından 81 ile genelge.

Kayıp Türk boyu gelenekleriyle herkesi şaşırtıyor.

İşitme sorunu giderildi, haftaya taburcu olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.