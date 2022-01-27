Koronavirüs Türkiyenin 27 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı 80 bini aştı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 27 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 80 bini aştı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 27 Ocak koronavirüs tablosu yayınlandı. Günlerdir 70 bin seviyesinde olan vaka sayısının 80 bini aştığı görüldü. İşte 27 Ocak vaka ve vefat sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 27 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 80 bini aştı
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Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 174 kişinin hayatını kaybettiğini, 82 bin 180 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,32 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,45 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 141 milyon 416 bin 957’a yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,6 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Bakan Koca'dan aşı çağrısı

  • Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "BU HAVADA AŞI?” Sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında. Aşı hatırlatma dozunuzun zamanı gelmişse, hava koşullarından kaynaklanan göze alınması mümkün zorlukları engel kabul etmeyin. Kış aylarında Covid-19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması önemli." dedi.

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