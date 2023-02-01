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Ekonomi

Türkiye'nin altın rezervi 542 ton ile rekor seviyede

Dünya Altın Konseyi’nin raporuna göre, Türkiye Merkez Bankası dünyada en çok altın alan merkez bankası ilan edildi. Türkiye 542 ton ile altın rezervi açısından rekor seviyede olduğu belirtildi.

16:58 . 1/02/2023 Çarşamba
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Türkiye'nin altın rezervi 542 ton ile rekor seviyede.

Türkiye'nin altın rezervi 542 ton ile rekor seviyede.

Dünya Altın Konseyi’nin raporuna göre, Türkiye Merkez Bankası, dünyada en çok altın alan merkez bankası. Türkiye’nin altın rezervi 542 ton ile rekor seviyede.


Dünya Altın Konseyi Salı günü yayınladığı bir raporda, merkez bankasının altın rezervlerinin rekor seviyede olduğunu söyledi. Resmi rakam 148 ton artarak 542 ton olarak açıklandı.

Ülkede kuyumculuk talebinde de artış görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son beş yılda yıllık ortalama 35 tondan daha fazla altın üretme hedefini artırdığını söyledi. Ülkenin batısında yeni bir altın madeni tesisinin açılışı sırasında,
“Petrol ile birlikte altın en çok ithal edilen kalemlerden biri, bu alandaki talebin en az yarısını karşılayacak rezervlerimiz var”
ifadelerini kullandı.

Altının lira cinsinden fiyatı yıllık bazda yüzde 40 arttı. ABD'nin Türkiye'ye borç veren Halkbank'a İran'a yönelik yaptırımlara uymadığı gerekçesiyle açtığı davanın ardından Türkiye, elindeki tüm altınları ABD'den geri aldı.


Devlet istatistik kurumu TÜİK'in salı günkü verilerine göre, Türkiye'nin değerli metal ve taş ithalatı Aralık 2022'de bir önceki yıla göre neredeyse %600 arttı. Aynı dönemde %42 oranında artan Türkiye'nin dış ticaret açığının en önemli kaynağı enerji ve altın oldu.


#Altın
#Merkez Bankası
#Dünya Altın Konseyi
7 dakika önce
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Türkiye'nin altın rezervi 542 ton ile rekor seviyede
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