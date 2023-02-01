Türkiye'nin altın rezervi 542 ton ile rekor seviyede.

Rusya’nın girişimleriyle Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeleri nezdinde devam eden ve son olarak da Suudi Arabistan’ın katılım gösterdiği "ticarette “dolarsızlaşma” süreci, Arjantin ile Brezilya’nın sürpriz hamlesi ile hız kazanıyor. Doların tahtını sallayacak adım merkez bankalarının döviz rezervlerine de yansıyor. 2021 sonu itibarıyla doların payı yüzde 11 düşüşle yüzde 59’a gerilerken, bu oran kayıtlara son 25 yılın en düşük seviyesi olarak geçti.