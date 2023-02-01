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Türkiye'nin altın rezervi 542 ton ile rekor seviyede.
Dünya Altın Konseyi’nin raporuna göre, Türkiye Merkez Bankası, dünyada en çok altın alan merkez bankası. Türkiye’nin altın rezervi 542 ton ile rekor seviyede.
Dünya Altın Konseyi Salı günü yayınladığı bir raporda, merkez bankasının altın rezervlerinin rekor seviyede olduğunu söyledi. Resmi rakam 148 ton artarak 542 ton olarak açıklandı.
Altının lira cinsinden fiyatı yıllık bazda yüzde 40 arttı. ABD'nin Türkiye'ye borç veren Halkbank'a İran'a yönelik yaptırımlara uymadığı gerekçesiyle açtığı davanın ardından Türkiye, elindeki tüm altınları ABD'den geri aldı.
Devlet istatistik kurumu TÜİK'in salı günkü verilerine göre, Türkiye'nin değerli metal ve taş ithalatı Aralık 2022'de bir önceki yıla göre neredeyse %600 arttı. Aynı dönemde %42 oranında artan Türkiye'nin dış ticaret açığının en önemli kaynağı enerji ve altın oldu.