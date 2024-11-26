Türkiye’nin en kapsamlı ticaret buluşması

MÜSİAD Yalova Başkanı Adem Saruhan, bu yıl da açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı MÜSİAD EXPO Fuarı’nın ticarette kapsamlı iş birliği fırsatı sunacağını dile getirdi Saruhan, “Geçtiğimiz yıl büyük bir katılımla düzenlenen MÜSİAD EXPO, 2024’te 20’nci kez kapılarını açacak. 26-29 Kasım 2024 tarihlerinde TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan MÜSİAD EXPO 2024 dünyanın dört bir yanından yatırımcı, sanayici ve girişimci iş insanını bir araya getirmeye devam edecek” diye konuştu.
Yenilikleri kucaklayan ve global trendleri takip eden MÜSİAD EXPO Fuarı’nın, dünya çapında destek ve talep gördüğünü ifade eden Saruhan, “Birçok farklı sektörden katılımcıyı ağırlayan MÜSİAD EXPO fuarında düzenlenen organizasyonlar, paneller ve ikili iş görüşmeleri ile Türkiye’nin ticari bağları gelişiyor, MÜSİAD’ın ve ülkemizin dünya pazarlarındaki etkinliği artıyor” dedi.
1993 yılından bu yana düzenlenen fuarda bu yıl 25 bin metrekarelik alanda, 124 ülkeden 100 binden fazla ziyaretçi ve katılımcı ağırlanacağını dile getiren Saruhan, şöyle konuştu: “Avrupa’dan, Asya’dan Afrika’dan çok ciddi katılımlar var. Azerbaycan, Rusya, Katar, Suudi Arabistan, Fas, Endonezya, Nijerya, Pakistan, İran, Cezayir gibi ülkeler başta olmak üzere çok sayıda ülkeden nitelikli alım heyeti küresel ticaretin merkezi MÜSİAD EXPO’da yerini alacak. MÜSİAD EXPO’da kapsamlı ve derinlemesine bir araştırma yaparak firma ve ürün bazlı alım heyetlerini ülkemize davet ettik. 24 farklı sektörden katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getirecek B2B görüşmelerin olumlu sonuçlar doğuracağını ön görüyoruz. Küresel ve bölgesel ticarete yön verecek bu büyük buluşma için heyecanlıyız.”