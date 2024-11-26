Türkiye’nin en kapsamlı ticaret buluşması

Türkiye’nin geleceğe yön veren ülkeler arasına girmesinin, ancak ‘Milli Ekonomi’ ile başarılacağıbı vurgulayan Saruhan, “Bu doğrultuda yerli üretim yapan ve milli gururlarımız olan markaların da yer alacağı fuarımız dünyaya önemli mesajların verileceği bir platform olacaktır. İlimizden gerek ziyaretçi bazında olarak gerek ise katılımcı firmalarımız ile MÜSİAD EXPO 2024 Fuarını en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Fuara ilimizden iki firma ile katılıyoruz. Omran TRK , YİM Yalova İstif Makinaları ile inşaallah stantlarda yerimizi alacağız. Bu vesileyle bir kez daha bölgemizdeki Sanayici ve iş adamlarımızı, ticaret erbablarını, müteşebbisleri, özellikle genç girişimci kardeşlerimizi , öğrencilerimiz ilimizin bürokratlarını, kamu kurum kuruluşların idarecilerini fuarımıza davet ediyorum” dedi.