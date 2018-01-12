Bakan Eroğlu, termal bir otelde gerçekleştirilen, "2017 Yılı Afyonkarahisar Yatırımlarını Değerlendirme Toplantısı"nda, kente yapılan yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Şimdi Ege’nin parlayan yıldızı Afyonkarahisar'dır. Türkiye'nin en mutlu ili Afyonkarahisar’dır. Biz bu güzel şehrimizde sulamada, ormancılıkta, ulaşımda, eğitimde, sağlıkta, termal turizmde, spor turizminde, sanayileşmede muazzam yatırımlar yaptık." dedi.

Eroğlu, termal bir otelde gerçekleştirilen, "2017 Yılı Afyonkarahisar Yatırımlarını Değerlendirme Toplantısı"nda, kente yapılan yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Afyonkarahisar için ne gerekiyorsa yaptıklarını belirten Eroğlu, "Yapmaya da devam edeceğiz. Hükümetimizin bütün bakanlıkları burada çok güzel çalışıyor. Hakikaten burada destan yazılıyor. Afyonkarahisar’ın nereden nereye geldiğini çok iyi biliyoruz." diye konuştu.

"Rotası olmayan geminin ulaşabileceği liman yoktur"

Eroğlu, kentte muhteşem bir dönüşüm yaşandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

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"Önce 2023, sonra da 2035 hedeflerini ortaya koyarsak, Afyonkarahisar'a çok güzel hizmetler kazandırırız. Rotası olmayan geminin ulaşabileceği liman yoktur. Rotalı ve planlı hareket edildiğinde hedefe daha güzel varılır. 15 yıl önce 'biz Afyonkarahisar’ı Ege Bölgesi'nin parlayan yıldızı yapacağız' dedik. Hakikaten şimdi Ege’nin parlayan yıldızı Afyonkarahisar'dır. Türkiye'nin en mutlu ili Afyonkarahisar’dır. Biz bu güzel şehrimizde sulamada, ormancılıkta, ulaşımda, eğitimde, sağlıkta, termal turizmde, spor turizminde, sanayileşmede muazzam yatırımlar yaptık. Sadece nereden nereye geldiğimizi mukayese edersek, bunun farkına varabiliriz."