Türkiye’nin yeşil dönüşümüne dev katkı: 4,3 milyon hanenin yıllık ihtiyacını karşılayacak büyüklükte
12:3017/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Eksim Enerji 2024’te 1,9 milyon MW temiz enerji üretip 1,25 milyon ton karbon salımının önüne geçti!
Türkiye’nin yeşil dönüşümüne yenilenebilir enerji üretimiyle katkı sunan Eksim Enerji, 2024 yılına ilişkin kazanımlarını açıkladı. Rüzgar ve hidroelektrik enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir kaynaklardan 1,9 milyon MW’lık elektrik ürettiklerini belirten Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, “Geçtiğimiz yıl 4,3 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte enerji ürettik. Bir başka ifadeyle Türkiye’deki tüm elektrikli araçları yılda altı kez şarj edebilecek temiz enerji sağladık. Ürettiğimiz yeşil enerjiyle 1,25 milyon ton karbon salımının önüne geçtik” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin yeşil dönüşümüne öncülük eden Eksim Enerji, 2024 yılına dair yenilenebilir enerji üretim verilerini açıkladı.
Kaynak verimliliği ve karbon emisyonu azaltımında sağladığı başarıyla dikkat çeken şirket, 1,9 milyon MW’lık elektrik üretimiyle Türkiye’nin yeşil enerji haritasındaki yerini güçlendirdi.
Türkiye’deki elektrikli araçları 6 kez şarj edebilecek enerjiyi üretti
Konuya ilişkin değerlendirmesinde 20 yılı aşkın tecrübeyle Türkiye’nin yeşil dönüşümüne sağladıkları katkıyı her geçen yıl daha da büyüttüklerini belirten Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay,
“Kurulu gücümüzü yükseltmek üzere hayata geçirdiğimiz projelerimizle, yenilenebilir enerji üretimindeki payımızı artırdık. 2024 yılında kurulu gücümüzü toplam 70 MW artırarak 4,3 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte enerji üretimi gerçekleştirdik. Engellediğimiz karbon emisyonunu bir başka şekilde ifade edecek olursak Türkiye’deki tüm elektrikli araçların yıllık enerji sarfiyatının 6 katına eş değer bir üretimi sağladık”
dedi.
“1,25 milyon ton karbon salımını engelledik”
“Enerji üretiminde verimi ve kaliteyi artırarak karbon emisyonlarını azaltan teknolojilere yaptığımız yatırımların karşılığını aldık” diyen Arkın Akbay, “Küresel iklim değişikliğinin önüne geçmek ve ekolojik dengeyi bozmadan gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için yeşil enerjinin en önemli güç olduğunu rakamlarla ortaya koyduk. Bu kapsamda
rüzgar, güneş ve suyun gücüyle ürettiğimiz 1,9 milyon MW’lık yeşil enerji ile 1,25 milyon ton karbon salımının önüne geçtik.
Bu değerler, yenilenebilir kaynakların yalnızca ülkemize kazandırdığı temiz enerji ve yeşil dönüşümün değil, ülkemizin enerji bağımsızlığının da anahtarı olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin büyüyen yenilenebilir enerji potansiyeline de vurgu yapan Akbay, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın açıkladığı 2024 verilerine baktığımızda, yenilenebilir enerjinin toplam elektrik üretimi içindeki payının yaklaşık yüzde 40 olduğu görülüyor. Bu rakam, yenilenebilir enerjinin önümüzdeki dönemde ülkemizin enerji stratejisinde belirleyici bir rol oynayacağını net bir biçimde ortaya koyuyor.
Biz de ülkemizin 2035 hedefleri doğrultusunda, Türkiye’nin her bölgesindeki yatırımlarımızla yeşil dönüşümde öncü bir rol oynuyoruz”
dedi.
“Beş yıl içinde 2.200 MW’ı aşan bir kurulu güç hedefliyoruz”
Son yıllarda Sakarya Geyve’de 80 milyon Euro’yu bulan yatırımlarla rüzgar enerjisindeki kurulu gücünü yükselten ve portföyüne güneş enerjisini de ekleyen Eksim Enerji, yenilenebilir kaynaklardan ürettiği temiz enerjinin ülke genelindeki payını artırmaya devam etti. Geyve RES’e 11 adet N163 rüzgar türbini ekleyerek önemli bir aşamayı geride bırakan şirket, söz konusu tesise toplam 21 MW gücünde 3 türbin daha eklemek üzere çalışmalarına devam ediyor.
Benzer bir başarıyı Şanlıurfa Viranşehir GES projesinde de gösterdiklerini aktaran Akbay,
“Bu projenin 45 MW’lık ilk etabına, bakanlığımızın onayıyla 33 MW daha ekleyerek kurulu gücümüzü 78 MW’a çıkardık. Tam kapasiteye ulaştığında Viranşehir GES’teki kurulu gücümüz 192 MW’a ulaşacak. Böylece yaklaşık 135 bin hanenin ihtiyacına karşılık gelen temiz elektriği ülkemize kazandıracağız. Önümüzdeki beş yıl içinde 2,200 MW’ı aşan bir kurulu güce ulaşmak için gerek yurt içi gerekse yurt dışında güçlü projeleri devreye almayı sürdürüyoruz”
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