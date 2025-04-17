Türkiye’nin yeşil dönüşümüne dev katkı: 4,3 milyon hanenin yıllık ihtiyacını karşılayacak büyüklükte

“Enerji üretiminde verimi ve kaliteyi artırarak karbon emisyonlarını azaltan teknolojilere yaptığımız yatırımların karşılığını aldık” diyen Arkın Akbay, “Küresel iklim değişikliğinin önüne geçmek ve ekolojik dengeyi bozmadan gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için yeşil enerjinin en önemli güç olduğunu rakamlarla ortaya koyduk. Bu kapsamda

rüzgar, güneş ve suyun gücüyle ürettiğimiz 1,9 milyon MW’lık yeşil enerji ile 1,25 milyon ton karbon salımının önüne geçtik.