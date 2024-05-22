Eksim Enerji yapay zekayla temiz enerji geleceğini şekillendiriyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eksim Enerji, yapay zeka algoritmaları ile yenilenebilir enerji üretimini artıracak şekilde optimize edilmiş akıllı verileri kullanıma dahil etti. Şirket böylece, entegre edilen üretim süreçleri ve algoritmalar sayesinde yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum verimle üretim yapılmasını sağlayarak, enerji sistemlerinin daha etkin işletilmesi için akıllı çözümler sunmaya hazırlanıyor.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksim Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Arkın Akbay, sürdürülebilir ve verimli enerji çözümleri sunmak için yapay zeka ve veri analitiği teknolojilerini kullandıklarını aktararak, "Yenilenebilir enerji sektöründe yeni bir çığır açıldı. Artık enerjide değeri artıran destekleyici sistemler devreye giriyor. Dijital ikiz ve üretken yapay zeka teknolojileri yeşil dönüşüme verim, güvenilirlik ve hız kazandıracak." değerlendirmesinde bulundu.





Akbay, teknoloji yatırımlarının şirketlerin iş süreklilikleri için hayati önem taşıdığının altını çizerek, "Yatırımlar için gerçekleştirilen fizibilite çalışmalarında, inşa ve işletme süreçlerindeki fırsat ve risklerin tespit edilmesi için teknolojiyi merkezde konumlandırmak kaçınılmaz hale geldi. Üretken yapay zeka, veri analitiği ve derin öğrenme gibi teknolojiler hızlı aksiyon alabilmek adına süreçlerimize değer katıyor." ifadelerini kullandı.





Teknolojik gelişmelerin etkin enerji üretimine katkı sağladığını aktaran Akbay, şunları kaydetti:





"Enerji piyasasındaki fiyat dalgalanmalarını daha doğru bir şekilde öngörecek etkin risk yönetimiyle birlikte, rekabetçi ve dinamik fiyatlandırma ile daha fazla yenilenebilir enerjiyi tüketicisiyle buluşturuyoruz. Teknoloji bize, enerji üretim tesislerinin; projelendirme, yapım, üretim planlama, bakım konularında kaynak ve zaman yönetimini optimize etme imkanı sunuyor. Böylece arz-talep dengesinin kısa-orta-uzun vadeli projeksiyonları konusunda gerçeğe yakın öngörülerde bulunuyoruz. İşletmede olan tesislerimizdeki ana ekipmanlarımızın, planlı ve plansız duruşlarını minimize etmek amacıyla öngörülebilir arıza tahminlerini tutarlı ve etkin duruş planlamaları ile yürütüyoruz."





Akbay, yapay zeka teknolojilerinin enerji yönetiminde ortaya koyduğu yeni nesil yaklaşımı detaylarıyla paylaşarak, şu değerlendirmede bulundu.





"Yapay zeka temelli algoritmalar, anlık rüzgar hızı ölçümlerini, rüzgarın yönünü, güneşin yeterliliğini, bulutlanma risklerini, panel yüzeyi temizlik ihtiyacını, suyun regülasyonu ile elektriğin depolanmasını ve bunun gibi birçok parametreyi bütünleştirerek üretimin öngörülmesini ve etkin yönetilebilmesini temin ediyor. Yıllardır topladığımız rüzgar ölçüm ve yön verileriyle, iklim değişikliğinin etkilerini dahi modelleyerek rüzgarın, suyun, güneşin; yakın, orta ve uzun vadedeki üretimini minimize edilmiş hata payları ile öngörebiliyoruz. Bu algoritmalar bize bir sonraki türbinimizi hangi noktada devreye alırsak en verimli sonucu elde edeceğimizi tavsiye edebiliyor. Öngördüklerimizle gerçekleşmeleri kıyaslayarak sürekli öğrenen bir döngüyü işletiyoruz. Son dönemde Milli Muharip Uçak prototip üretim sürecinde ön plana çıkan dijital ikiz teknolojisi sayesinde ana ekipmanımızın tasarım değerlerinden sapmalarını tespit ediyoruz."





Enerji üretiminde yeni nesil teknolojilere verdikleri öneme de değinen Akbay, "Üretim tesislerimizin performans takibi için yaptığımız teknoloji yatırımları, enerji ticaretine de sınırlar ötesi değer katacak. Ayrıca karbon sertifikalarının likiditesini artıracak. Yenilenebilir enerji kaynağından, elektrik üretiminin güvenilirliğini temin edecek kayıt zinciri teknolojilerini önemsiyoruz. Yeşile boyamak değil gerçek yeşil olduğumuzu kayıt altına alarak, sanayimizin de uluslararası rekabetçiliğine uzun vadeli elektrik tedarik anlaşmaları ile değer katmak istiyoruz. Enerji üretiminin arz ve talep tarafında öğrenen ve kendini geliştiren algoritmalara, elektrik depolamalarına ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı hidrojen, vb. türev enerji taşıyıcılarını üreten ve bu sayede fosil kaynak tüketimini azaltma hedefinde olan ulusal ve uluslararası çalışmalara destek sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.





Akbay, üretilen yeni nesil teknolojileri ve başarılı uygulamaları iş süreçlerine dahil ederek gençlerle işbirliği yaptıklarını da ifade ederek, şunları aktardı:



