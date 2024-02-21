Türkiye'ye Somali karasularında tam yetki veren anlaşma resmen onaylandı

Somali Türkiye ile imzaladığı savunma işbirliği anlaşmasını onayladı.
Somali Enformasyon Bakanı
Daud Aweis
, X sosyal medya hesabından, ülkesinin, Türkiye ile olan savunma alanındaki işbirliği anlaşmasına dair açıklamada bulundu.
Kabine onayının ardından Somali Federal Parlamentosu da
Somali
ile Türkiye arasında çığır açan savunma ve ekonomi anlaşmasını onayladı. Bu, Somali için yeni bir umut çağına işaret ediyor ve Afrika Boynuzu için istikrar sağlayıcı bir güç görevi görüyor.
'İki ülke için dönüm noktası'
'İki ülke için dönüm noktası'
İki ülke arasındaki anlaşmanın çok önemli bir adım olduğuna işaret eden Aweis, "
Kabine, NATO üyesi ve Somali'nin yakın müttefiki Türkiye ile imzalanan savunma işbirliği anlaşmasını onayladı. Bu dönüm noktası niteliğindeki 10 yıllık anlaşma, Somali hükümetinin egemenliğini koruma çabalarını önemli ölçüde güçlendirecek."
ifadesini kullandı.
Türkiye ile Somali arasında 8 Şubat'ta savunma ve güvenlik konularını da içeren Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması imzalanmıştı.
Ekonomik ve siyasi sorunların yaşandığı Somali'de Eş-Şebab yıllardır ülkede güvenlik sorunu oluşturmaya devam ediyor.
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15 dakika önce