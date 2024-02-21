|
Ekonomi

Türkiye'ye Somali karasularında tam yetki veren anlaşma resmen onaylandı

Somali Kabinesi, Türkiye ile savunma işbirliği alanında imzalanan anlaşmayı onayladı. Somali Enformasyon Bakanı Daud Aweis, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin Türkiye ile savunma alanındaki işbirliği anlaşmasına dair bilgileri paylaştı.

17:02 - 21/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:12 - 21/02/2024 Çarşamba
Diğer
Somali Türkiye ile imzaladığı savunma işbirliği anlaşmasını onayladı.
Somali Türkiye ile imzaladığı savunma işbirliği anlaşmasını onayladı.
Somali Enformasyon Bakanı
Daud Aweis
, X sosyal medya hesabından, ülkesinin, Türkiye ile olan savunma alanındaki işbirliği anlaşmasına dair açıklamada bulundu.

Kabine onayının ardından Somali Federal Parlamentosu da
Somali
ile Türkiye arasında çığır açan savunma ve ekonomi anlaşmasını onayladı. Bu, Somali için yeni bir umut çağına işaret ediyor ve Afrika Boynuzu için istikrar sağlayıcı bir güç görevi görüyor.


'İki ülke için dönüm noktası'


İki ülke arasındaki anlaşmanın çok önemli bir adım olduğuna işaret eden Aweis, "
Kabine, NATO üyesi ve Somali'nin yakın müttefiki Türkiye ile imzalanan savunma işbirliği anlaşmasını onayladı. Bu dönüm noktası niteliğindeki 10 yıllık anlaşma, Somali hükümetinin egemenliğini koruma çabalarını önemli ölçüde güçlendirecek."
ifadesini kullandı.


Türkiye ile Somali arasında 8 Şubat'ta savunma ve güvenlik konularını da içeren Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması imzalanmıştı.


Ekonomik ve siyasi sorunların yaşandığı Somali'de Eş-Şebab yıllardır ülkede güvenlik sorunu oluşturmaya devam ediyor.



#Somali
#Türkiye
#anlaşma
15 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Mazot gübre desteği ne zaman yatacak 2024? Ziraat Bankası ödeme takvimi...