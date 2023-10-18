Türkiye’ye yakışacak yeni hedefler

Türkiye’nin 2053 vizyonu kapsamında ortaya koyduğu plan ve projelerin detayları belli olmaya başladı. Buna göre Türkiye, 2053’te kişi başına düşen gelir bazında dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi, satın alma gücü paritesinde ise ilk 5 ekonomisi olacak. Türkiye 2053’te tarımsal milli gelir bakımından Avrupa’nın en büyük ülkesi olmaya devam ederken, dünya ülkeleri arasında 7’nci sıraya yerleşecek.





GIDA ARZ GÜVENLİĞİ

Türkiye’de; 2053’e gelindiğinde genetik kaynaklar başta olmak üzere tarımda sahip olduğu doğal kaynaklar etkin şekilde korunacak. Tarım ve gıda ürünlerinde verimlilik ile üretim artışında kendine yeterlilik ve arz güvenliği sağlanmış olacak.





KÜRESEL LOJİSTİK GÜÇ

2053 hedefleri kapsamında Türkiye küresel lojistik güç olacak. Güvenli, konforlu, entegre, afetlere dirençli, çevreci ve erişilebilir bir sistemle inşa edilecek demiryolları ile Türkiye’nin, şehirlerarası yük taşımacılığındaki payı yüzde 21 olacak. Yolcu taşımacılığındaki payı ise yüzde 6’ya çıkacak.



