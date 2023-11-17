Türkiye'ye yatırım yağacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler S400 VE KAAN ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. KAAN'ın uçuşu için tarih veren Bakan Güler, S400'le ilgili olarak, "İhtiyaç duyduğumuz anda düğmeye basarız" dedi. Bakan Güler, "Eurofighter Typhoon" tedariki için çalışmalarının olduğunu belirterek, "Bu uçaklar İngiltere, Almanya ve İspanya ile ilgili. Hem İngiltere hem İspanya 'evet' diyor, şimdi Almanya'yı razı etmek için onlar çalışıyorlar. O sorunu İngiltere ve İspanya 'Biz çözeceğiz' diyorlar. Olursa 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz." dedi.