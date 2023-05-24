TUSAŞ, THY için eğitim uçağı üretecek





Türk Hava Yolları (THY) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) arasında imzalanan anlaşma kapsamında TUSAŞ, THY’nin pilot eğitimlerinde kullanması amacıyla yerli ve milli uçak üretecek. THY’nin yüzde 100 iştiraki Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme AŞ (TAFA-Turkish Airlines Flight Academy) ile TUSAŞ arasında 20 adet tek motorlu pilot eğitim uçağı üretilmesi için yapılan anlaşmanın imza töreni THY Genel Müdürlük Binası’nda gerçekleştirildi.

11 BİN PİLOTA İHTİYAÇ VAR

Törende konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY’nin 10 yılda 11 bin pilota ihtiyaç duyacağını belirterek, dünya genelinde gelecek 10 yıldaki ihtiyacın ise 300 bin olarak hesaplandığını anlattı. Bolat, bu pilotların uçuş okullarınca yetiştirileceğini belirterek, “Türkiye’ye baktığımızda yılda 201 pilot yetiştiriyoruz. 400’e yakın da diğerleri yetiştiriyor, toplam 600. İhtiyacımız ortalama 1.000. Yetiştirmek için yılda 400-500 daha pilota ihtiyacımız var. Şu anda verdiğimiz uçakların siparişleri 2026’da geliyor” dedi.

100 UÇAĞA İHTİYAÇ VAR

Ahmet Bolat, bütün dünyada bir darboğaz olduğundan bahsederek, şöyle devam etti: “O açıdan bizim izin şu anda mütevazi bir kontrat olacak, 20 tane uçak siparişi veriyoruz. Ancak 10 yılda uçak ihtiyacımız 100 adet. Dünyanın uçak ihtiyacına baktığımızda da aynı şekilde şu anda 3 binden fazla uçağa ihtiyaç var. Türkiye’de ilk defa yerli ve sivil havacılığa hizmet eden bir hava aracı üretilmiş olacak. İlk defa böyle bir projede rol aldığımız için gurur duyuyoruz. Yılda 200 uçağın üretileceği bir hat kurulacak. Yani sadece bu 20 tane uçakla kalmayacak. TUSAŞ buradan tüm dünyaya uçak satmak için bu işe giriyor.”

Tamamen yerli ve milli

2026 ve 2027'de 10+10 (opsiyonlu) olacak şekilde 20 adet uçağın satın alınması ve uçakların mevcut verimliliği aynı şekilde karşılaması durumunda, sonraki yıllarda uçak alımına devam edilerek, TAFA filosunun tamamen yerli ve milli uçaklarla değiştirilmesi hedefleniyor.

Dış bağımlılığı azaltacak imza

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil anlaşmanın sivil uçak projesine girişlerinin imzası olacağını belirterek, şunları kaydetti: “Uçaklarımızı özgün bir şekilde ve en kısa zamanda tasarlayıp teslim edeceğiz. Uzun ömürlü eğitim uçaklarını yerli ve milli imkanlarımızla tesislerimizde üreteceğiz. Uçakların Türk Hava Yolları envanterine katılması ile birlikte bu hususta da dışa bağımlılığımızı önemli ölçüde azaltmış olacağız."







