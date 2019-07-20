Ekonomi TÜSİAD heyetinden ABD ziyareti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TÜSİAD heyetinden ABD ziyareti

TÜSİAD heyeti, Washington’da temaslarda bulundu. TÜSİAD Başkanı Kaslowski, Türkiye ile ABD arasındaki sorunların diyalog zemininde çözülmesinin iki ülkeye de fayda sağlayacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Simone Kaslowski (Soldan 3)
Simone Kaslowski (Soldan 3)

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, ABD’nin başkenti Washington’da temaslarda bulundu. TÜSİAD’dan yapılan açıklamaya göre, ABD yetkilileri, kongre üyeleri ve kamuoyu önderleriyle 16-17 Temmuz’da görüşmelerde bulunan TÜSİAD heyeti, temaslarında Türkiye-ABD ilişkilerinde mevcut anlaşmazlıkların giderilmesi için uzun vadeli perspektifle ortak çıkarların ve değerlerin önceliklendirilmesi ve diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

DİJİTAL VURGUSU

Ziyarete dair görüşlerine yer verilen Kaslowski, Türkiye ile ABD’nin ittifakında zaman zaman ortaya çıkan sorunların hep geniş ortak çıkarlarla, her iki ülkenin ait oldukları liberal demokratik düzenin ortak ilke ve değerlerine odaklanılarak aşıldığını belirtti. Kaslowski, savunma sanayi iş birliğini de içeren uzun vadeli ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için mevcut siyasal sorunların aşılabilmesi yönünde atılacak adımları desteklediklerini de söyledi. Ayrıca Kaslowski, “4. Sanayi Devrimi ve başta yapay zeka olmak üzere yeni teknolojiler ABD-Türkiye arasındaki ticaret ve yatırımlarda yeni iş birliği hedefleri olmalı”dedi.

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