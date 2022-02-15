Üç KDV indirimi daha: Eğitim, sağlık ve konutta da indirim planlanıyor​

Gıda ürünlerinde yüzde 8 KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesinin ardından sıra diğer sektörlere geldi. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde yüzde 8, konutta 150 metrekarenin üzeri konutta yüzde 18 KDV uygulanıyor. Bu KDV oranlarının indirilmesi planlanıyor.

KAYIT DIŞI AZALACAK

KDV düzenlemesi için çalışan Gelir İdaresi Başkanlığı, odalar ve sektör temsilcileriyle toplantılar düzenlerken, KDV’de de sadeleşmeye gidildi. KDV’deki sadeleşmeyle birlikte reel sektörün işleri kolaylaşacak, reel sektörün dinamizmi ve rekabet gücü artacak. Yatırım ortamı iyileşecek, kayıt dışı azalacak. Edinilen bilgilere göre, özel eğitim, özel sağlık hizmeti gibi sektörlerde de KDV oranlarında düzenleme öngörülüyor. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde mevcutta yüzde 8 KDV uygulanıyor.

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KONUTTA SEMTE GÖRE DÜZENLEME

Yapılacak çalışmayla gıdada olduğu gibi benzer bir oranda indirim yapılması planlanıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle veliler ve okulların üzerindeki maliyetleri azaltmak amacıyla eğitim ücretlerine uygulanan KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmişti. Konutlarda da farklı KDV oranları uygulanıyor.

150 metrekareye kadar olan evlerde KDV yüzde 1 olurken, 150 metrekarenin üzerindeki yüzde 18 KDV uygulanıyor. Kentsel dönüşüm, yapı kooperatifleri ve TOKİ’lerde KDV oranı yüzde 1. Bu oranlarda da düzenleme yapılıyor. Semte göre de KDV düzenlemesi planlanıyor.

30 MİLYARLIK FERAGAT

Gıdada yapılan yüzde 7’lik bir indirimle devlet 2022 yılında KDV iadeleri de dahil olmak üzere 30 milyar TL feragat etti. KDV indirimleriyle doğrudan vatandaşın cebi rahatlarken, üretici ile ticaret yapanlar da nefes alacak.

FOTOĞRAF 7 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 1’e indirildiğini açıklaması ve kararın resmi gazetede yayınlanmasının ardından pazar tezgahlarındaki ürünlerin fiyatlarında da ciddi düşüşler yaşandı. Kdz. Ereğli ilçesinde kurulu pazarda geçtiğimiz hafta kilo fiyatı 25 TL olan salatalık 15 TL’den, 35 TL olan patlıcan ise 20 TL’den tezgahlarda yerini aldı. İlçede hava sıcaklığının artması ve KDV oranlarının düşmesinin ardından tezgahlarda ürünlerin fiyatlarında ortalama 10 TL’yi bulan düşüşler yaşandı. Geçtiğimiz hafta kilo fiyatı 25 TL olan salatalık 15 TL’den, 35 TL olan patlıcan ise 20 TL’den, karnabahar 15 TL’den 10 TL’ye, muz 15 TL’den 12,5 TL’ye tezgahlarda yerini aldı. Pazarcı esnafı ise havalar ısındıkça fiyatların düşeceğini söyledi. KDV indirimi pazar tezgahlarına yansıdı: Havalar ısınınca daha da düşecek Temel gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde bire indirilmesinin ardından pazar tezgahlarındaki ürünlerin fiyatlarında da ciddi düşüşler yaşandı. Pazarcı esnafı, havalar ısındıkça fiyatların daha da düşeceğini söyledi. BiP'te paylaş

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