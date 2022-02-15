Ekonomi Üç KDV indirimi daha Eğitim, sağlık ve konutta da indirim planlanıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Üç KDV indirimi daha: Eğitim, sağlık ve konutta da indirim planlanıyor

Gıdadaki KDV oranı yüzde 7’den 1’e düşünce market harcamaları da dün yüzde 7 indi. KDV indirimleri temel gıda ile sınırlı kalmayacak. Özel eğitim ve özel sağlık hizmetleriyle konutlar için de KDV indirimleri planlanıyor.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Üç KDV indirimi daha: Eğitim, sağlık ve konutta da indirim planlanıyor​
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Gıda ürünlerinde yüzde 8 KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesinin ardından sıra diğer sektörlere geldi. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde yüzde 8, konutta 150 metrekarenin üzeri konutta yüzde 18 KDV uygulanıyor. Bu KDV oranlarının indirilmesi planlanıyor.

KAYIT DIŞI AZALACAK

KDV düzenlemesi için çalışan Gelir İdaresi Başkanlığı, odalar ve sektör temsilcileriyle toplantılar düzenlerken, KDV’de de sadeleşmeye gidildi. KDV’deki sadeleşmeyle birlikte reel sektörün işleri kolaylaşacak, reel sektörün dinamizmi ve rekabet gücü artacak. Yatırım ortamı iyileşecek, kayıt dışı azalacak. Edinilen bilgilere göre, özel eğitim, özel sağlık hizmeti gibi sektörlerde de KDV oranlarında düzenleme öngörülüyor. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde mevcutta yüzde 8 KDV uygulanıyor.

KONUTTA SEMTE GÖRE DÜZENLEME

  • Yapılacak çalışmayla gıdada olduğu gibi benzer bir oranda indirim yapılması planlanıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle veliler ve okulların üzerindeki maliyetleri azaltmak amacıyla eğitim ücretlerine uygulanan KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmişti. Konutlarda da farklı KDV oranları uygulanıyor.

150 metrekareye kadar olan evlerde KDV yüzde 1 olurken, 150 metrekarenin üzerindeki yüzde 18 KDV uygulanıyor. Kentsel dönüşüm, yapı kooperatifleri ve TOKİ’lerde KDV oranı yüzde 1. Bu oranlarda da düzenleme yapılıyor. Semte göre de KDV düzenlemesi planlanıyor.

30 MİLYARLIK FERAGAT

  • Gıdada yapılan yüzde 7’lik bir indirimle devlet 2022 yılında KDV iadeleri de dahil olmak üzere 30 milyar TL feragat etti. KDV indirimleriyle doğrudan vatandaşın cebi rahatlarken, üretici ile ticaret yapanlar da nefes alacak.

KDV indirimi pazar tezgahlarına yansıdı: Havalar ısınınca daha da düşecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 1’e indirildiğini açıklaması ve kararın resmi gazetede yayınlanmasının ardından pazar tezgahlarındaki ürünlerin fiyatlarında da ciddi düşüşler yaşandı.
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Kdz. Ereğli ilçesinde kurulu pazarda geçtiğimiz hafta kilo fiyatı 25 TL olan salatalık 15 TL’den, 35 TL olan patlıcan ise 20 TL’den tezgahlarda yerini aldı. İlçede hava sıcaklığının artması ve KDV oranlarının düşmesinin ardından tezgahlarda ürünlerin fiyatlarında ortalama 10 TL’yi bulan düşüşler yaşandı.
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Geçtiğimiz hafta kilo fiyatı 25 TL olan salatalık 15 TL’den, 35 TL olan patlıcan ise 20 TL’den, karnabahar 15 TL’den 10 TL’ye, muz 15 TL’den 12,5 TL’ye tezgahlarda yerini aldı. Pazarcı esnafı ise havalar ısındıkça fiyatların düşeceğini söyledi.
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KDV indirimi pazar tezgahlarına yansıdı: Havalar ısınınca daha da düşecek
Temel gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde bire indirilmesinin ardından pazar tezgahlarındaki ürünlerin fiyatlarında da ciddi düşüşler yaşandı. Pazarcı esnafı, havalar ısındıkça fiyatların daha da düşeceğini söyledi.

Bakan Nebati 'Piyasa şok geçirecek' demişti: KDV oranlarında indirim yolda
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Geçtiğimiz günlerde KDV ile ilgili bir çalışmalarının olduğunu dile getiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, \" Piyasa şok geçirecek KDV ile ilgili. KDV'nin sadeleştirilmesi, piyasadaki üretici, tüketici dahil olmak üzere herkesin ittifak edeceği bir yalın sistem getireceğiz.\" ifadelerini kullanmıştı.
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Katma değer vergisinin sadeleştirilmesi, KDV istisnaları, KDV indirimleri ve vergi iade süreçleri hız kazandı.
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TRT Haber'in haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu konularda yasal altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Uzmanlar, bu adımların ekonomiye olumlu etki edeceğini belirtiyor.<br><br>
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Düzenleme ile kayıt dışı ekonominin boyutu azaltılacak. Kayıtlı mükellef sayısı arttırılacak.<br><br>
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KDV iadesi yoluyla firmaların finansmana erişimi de hızlandırılacak. Peki KDV indirimi etiketlere yansıyacak mı?<br><br>
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Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aziz Koçal, \"Beklentimiz temel gıdalarda ve temel ihtiyaçlarda KDV oranının düşürülmesidir. Fiyatlara yansımasını sağlayacak etkin ve etkili denetimlerle market fiyatlarına bu indirimler mutlaka yansıtılır yansıyacaktır diye düşünüyoruz\" yorumunda bulundu.<br><br>
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TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Dr. Ali Oğuz Diriöz ise, kapsamlı bir paket olacağın yönünde sinyaller olduğunu ifade etti. \"Hem yabancı hem de yerli yatırımcıları teşvik etme gücünü, tüketicilerin de hane haklarının da belli oranda alım gücünü artırmaya yönelik tedbirler olacak\" dedi.
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Bakan Nebati 'Piyasa şok geçirecek' demişti: KDV oranlarında indirim yolda
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde katma değer vergisi (KDV) ile ilgili çalışmalarının olduğunu belirterek "Piyasa şok geçirecek" ifadelerini kullanmıştı. Bakanlık, KDV oranlarında indirim, iade ve istisnayı öngören yasal altyapı çalışmalarını hızlandırdı. Peki yeni düzenleme nasıl olacak? KDV indirimi etiketlere yansıyacak mı? İşte detaylar...

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