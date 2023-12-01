Üçüncü çeyrekte fazla büyüyen sektör inşaat oldu

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Eren, yazılı açıklamasında, küresel ekonomik sorunlar ile jeopolitik gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinin 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 büyüdüğünü anımsattı.
Eren, TBMM'de görüşülen fiyat farkı düzenlemesinin kapsamının, özellikle deprem bölgesinde yapımı devam eden işleri de dahil edecek şekilde genişletilmesini ve yüksek maliyet artışları nedeniyle bu yıl yapılan imalatlara da fiyat farkı ödenmesini talep ettiklerini aktardı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna bu kapsamda bir sunum yaptığını ve sektör adına sunduğu önerilere yapıcı bir yaklaşımla çözüm üretileceğine inandığını belirten Eren, "Süreç tamamlanana kadar konu ile ilgili gelişmelerin takipçisi olmaya, sektörümüzün sesini duyurmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.