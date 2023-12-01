Üçüncü çeyrekte fazla büyüyen sektör inşaat oldu

Özellikle deprem bölgesindeki yeniden inşa sürecinin, yılın üçüncü çeyreğinde inşaatın en çok büyüyen sektör olmasını sağladığını bildiren Eren

, "Türkiye'de istihdama en büyük katkıyı veren ve 200'ün üzerinde alt sektöre talep yaratarak ekonomide lokomotif görevi üstlenen inşaat sektörü, yüzde 8,1 ile Türkiye ekonomisinin üstünde bir oranda büyümüştür. Her ne kadar sektörümüzle ilgili rakamlar sevindirici olsa da Türkiye'nin her köşesinde kamuya iş yapan müteahhitlerin çözüm bekleyen, bizim de her fırsatta dile getirdiğimiz fiyat farkı, süre uzatımı ve tasfiye talepleri devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.