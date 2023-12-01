TAV'ın 400 milyon dolarlık tahvil ihracına dört kat talep geldi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, nominal değeri 400 milyon dolar olan 5 yıl vadeli tahvilin kupon faiz oranı yüzde 8,5 olarak belirlendi. TAV Havalimanlarının ilk yurt dışı tahvil ihracı için Londra'da yürüttüğü yatırımcı görüşmelerini tamamlandı.





5 yıl vadeli tahvile başta Amerika, Avrupa ve Asya'da yerleşik olmak üzere dünya çapında 100'ün üzerinde yurt dışı kurumsal yatırımcıdan 1,5 milyar dolar talep geldi.

Kredi derecelendirme notu S&P tarafından B+, Fitch tarafından da BB olarak belirlenen tahvil ihracına ilişkin, tahvil satışının SPK onayının ardından 7 Aralık'ta gerçekleşmesi ve akabinde tahvilin İrlanda borsası Euronext'te işlem görmeye başlaması planlanıyor.





"Yurt dışı kurumsal yatırımcıların güvenini gösteriyor"





Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Finans Grup Başkanı Burcu Geriş, planlanan 400 milyon dolarlık tahvil ihracına yüzde 8,5 gibi olumlu bir faiz oranıyla yaklaşık 4 kat talep aldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:





"Yurt dışı kurumsal yatırımcıların şirketimize ve ülkemize güvenini gösteren bu gelişmeden dolayı mutluluk duyuyoruz. Kur takası işlemleri sonucunda tahvilin dolar cinsinden yüzde 8,5 olan faizinin avro cinsinden yüzde 6,87 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu kaynağı karlılığımızı artırmak ve ortalama işletme süremizi uzatmak için Antalya, Almatı ve Ankara başta olmak üzere sürdürdüğümüz yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yatırım programımız içinde kullanmayı planlıyoruz. Yeni yatırımların Almatı'da 2024'te, Antalya'da da 2025'te devreye girmesiyle önemli bir eşiği atlayacağız."















