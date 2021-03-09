Ekonomi Üçüncü reaktörün temeli yarın atılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Üçüncü reaktörün temeli yarın atılıyor

Üçüncü reaktörün temeli yarın atılıyor

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali’de 3’üncü reaktörün temeli yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından atılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk reaktörün 2023'te elektrik üretmeye başlayacağını belirtti.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in video konferans yöntemiyle Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu’da 3. reaktörün temelini atacak. Temel atma törenine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2018 yılında ilk temelin atıldığını belirterek, bu sürecin ardından sahada hızlı bir çalışmanın başladığını söyledi.

Fatih Dönmez

İLK ELEKTRİK 2023’TE

  • Söz konusu alanda 4 tane reaktör planlandığını vurgulayan Dönmez, şöyle konuştu: “Birinci ünite, şu anda reaktör kabı ve dört adet buhar üreticisi de sahaya indi. İkinci üniteyle ilgili olarak baktığımızda temeli tamamlandı. Kor tutucu dediğimiz, çekirdek tutucu bir kap var, onun da yine montajı tamamlandı. Üçüncü ünitenin lisansı alındı, burada inşallah Çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin’in video konferans yöntemiyle katılarak üçüncü reaktörün temelini de atacağız. Sonra dördüncü reaktör gelecek. Hedef; ilk reaktörü 2023’de inşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında devreye almak, sonra da birer yıl arayla bu üniteleri devreye almak.”

NÜKLEER MÜHENDİS ORDUSU GÖREV ALACAK

Yurt dışında nükleer eğitimi alan gençlerle ilgili de bilgi veren Dönmez şöyle devam etti: “Daha önce yurt dışına öğrenci göndermiştik, bunlardan 186’sı Moskova’daki eğitimlerini tamamlayıp mezun oldular. Şu anda iş başı yaptılar. 60 öğrencinin de artık son yılları, onlar da mezun olup geldiğinde 246 mühendisimiz bu sahada çalışır hale gelecek. Ayrıca, yüksek lisans eğitimi için gönderdiğimiz üniversite mezunları da var. Tamamı eğitimi alıp döndüğünde önümüzdeki yıllarda 222 yüksek nükleer mühendisimizle toplamda 468 Türk gencimiz nükleer mühendis olarak görev alacak.”

ÖĞRENCİLERE DAVET

  • Lisans eğitimlerini Türkiye’de tamamlamış olan öğrencilerin konuyu sadece nükleer mühendislik olarak bakmamaları gerektiğini belirten Dönmez; “Elektrik, makine, endüstri gibi değişik alanlarda çalışanlar da nükleer alanda yüksek lisans yapmak üzere bizim alıp değerlendirdiğimiz, yurt dışına gönderdiğimiz öğrenci arkadaşlarımız var. Onlar da bizim duyurularımızı takip ederlerse, hangi şartlarda bize başvuracaklar, tabii yabancı dil şartı şüphesiz olacak. Onları biz anlaşmalı üniversitelerimize yurt dışına gönderiyoruz ya da kendileri üniversite seçiyorlar ve eğitimlerini yurt dışında biz yaptırmış oluyoruz” dedi.

16 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Akkuyu NGS sahasında 4 reaktörün inşaatına başladığında istihdamın 16 bin kişiye ulaşacağını belirten Enerji Bakanı Fatih Dönmez, “İşletme döneminde, yani fiilen artık bu santrali çalıştırmaya başladığımızda da 4 bin kişiyi biz orada istihdam ediyor olacağız” diye konuştu.

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