EkonomiUcuz konut için ince ayar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ucuz konut için ince ayar

Gayrimenkulde ince iş olarak adlandırılan seramikten, prize mahal listede yer alan birçok ürün, lüks katagorisinde yer alıyor. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, kaliteden ödün vermeden daha ekonomik fiyatlı ürünlerin kullanılabileceğini, bunun da konut fiyatını yüzde 10 aşağı çekebileceğini söyledi.

Haber MerkeziYeni Şafak
​Konut talebinin satışa istenilen düzeyde dönüşmemesi müteahhitleri harekete geçirdi.
​Konut talebinin satışa istenilen düzeyde dönüşmemesi müteahhitleri harekete geçirdi.

Konut talebinin satışa istenilen düzeyde dönüşmemesi müteahhitleri harekete geçirdi. Uygun fiyatlı konut için yol haritası belirlemek isteyen müteahhitler, inşaatta ince iş olarak tabir edilen alanda kullanılan seramikten yer döşemesine, prizden, musluğa birçok ürünü masaya yatırdı. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, sektör temsilcileriyle yaptıkları birçok toplantıda bu konuyu ele aldıklarını belirterek, “Kaliteden ödün vermeden daha ekonomik fiyatlı ürünler kullanılarak da projeler yapılabilir. Bu fiyatlara da olumlu etki eder. 2017 üçüncü çeyreğinde malzeme fiyatları geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 25,1 artış göstermiş. Mahal listede yapılacak ayarlamanın fiyatlara yüzde 25 yansıması mümkün değil ama yüzde 10 etkiler” dedi.

Sosyal donatılar bölgeye açılmalı

Mahal listesinde daha mütevazi davranılması gerektiğini belirten Kurum, sosyal donatıların da bölgeyle paylaşılması gerektiğini vurguladı. Kurum, “Metrekaresi 5-6 bin lira olan 5+1 konutların içine özel hamamlar yaptık. Oysa o metrekareyi daha ekonomik kullanabilirdik. Yine site havuzu ve spor alanlarını da bölgenin kullanımına açıp aidatı düşürebiliriz” şeklinde konuştu.

İstanbul’da fiyat dibi gördü

Raporlar eşliğinde inşaat sektörünün dününü ve bugününü masaya yatıran Murat Kurum, “Bu sektörle ilgili bilen bilmeyen herkes konuşuyor. Bu da sektörü olumsuz etkiliyor. Bundan dolayı somut rakamların yer aldığı raporlar eşliğinde sektörü masaya yatırmak istedik” dedi. İstanbul’da konut fiyatlarının 2011’de yüzde 7.5, 2015’te yüzde 25,5, 2017’de ise yüzde 9,98 artış gösterdiğini belirten Kurum, “Konut fiyatları İstanbul’da yavaş yavaş yükselişe geçecek. Fiyatlar bu yıl tekrar enflasyonun üstüne çıkmaya başlar” değerlendirmesini yaptı.

84 ay 0 faiz zor

Bankaların daha önce yapılan kampanyalarda sektöre çok ciddi katkı sağladığına vurgu yapan Kurum, “Onların da inşaat sektörüyle ilgili yüzde 25’lik hacmi var ve bununu doldurmuş durumdalar. Biz de bu gerçekten yola çıkarak hem bankaları hem de tüketicileri rahatlatmak için Emlak Konut bünyesinde taksit yapacağız. Örneğin 500 bin TL’lik konut aldınız. Bunun yüzde 10’unu peşin verdiniz. 450 bin TL’si için kredi çekmeniz gerekiyor.

Bunun yüzde 10’unu da ara ödeme şeklinde ödediğinizde 400 bin TL kalıyor. Biz diyoruz ki bunun yüzde 40’ı için bankaya gitme gel biz Emlak Konut bünyesinde taksitlendirelim. Kalanı için ise banka kredisi kullan. 3 aylık dönemde bir kampanya yapacağız. Her proje kendi içinde vadeye karar verecek. Ancak 84 aya müteahhitin verdiği katkı yüzde 37’ye varıyor. Şu an hiçbir müteahhit yüzde 37 kazanmıyor. Dolayısı ile 84 ay vade farksız ödeme çok zor” dedi.

  • % 40 temmettü verecek
  • 2017’de 1,1 milyon metrekare büyüklüğünde 7,7 milyar TL satış yapan Emlak Konut, 2018’de ise 7,2 milyar TL satış ile 1,8 milyar kar hedefliyor. Bu yıl yüzde 40 temmettü dağıtmayı planladıklarını belirten Kurum, “Mevcut 5,3 milyar TL değerindeki arsa portföyümüz içerisinden, İstanbul’da bulunan Küçükçekmece, Şişli, Bakırköy, Florya, Çekmeköy, Bahçekent arsalarımızı ihale etmeyi düşünüyoruz. Yine Ankara ve Samsun gibi illerde ihaleler gerçekleştireceğiz. Arsa değeri yaklaşık 2,1 milyar TL olan arsalarımızla 10 milyar TL’lik iş hacmi oluşturmayı planlıyoruz. Galatasaray’ın riva arazisi gibi projelerimizin lansmanını da 2018’de gerçekleştirmeyi planlıyoruz” bilgisini verdi.
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