Ekonomi Ukraynadan doğalgazda Rusya ile uzlaşma sinyali
DÜNYA EKONOMİSİ

Ukrayna'dan doğalgazda Rusya ile uzlaşma sinyali

Ukraynalı doğalgaz şirketi Naftogaz’ın Üst Yöneticisi Andrey Kobolev, "Doğalgaz ticaretinde yaşanan anlaşmazlığın tahkim dışı çözümü için Gazprom’un tekliflerini değerlendirmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Ukraynalı doğalgaz şirketi Naftogaz’ın Üst Yöneticisi Andrey Kobolev, doğalgaz ticaretinde yaşadıkları anlaşmazlıkların tahkim dışı çözümü için Rus enerji şirketi Gazprom’un tekliflerini değerlendirmeye hazır olduklarını açıkladı.

Kobolev, sosyal medya sitesi Facebook üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Doğalgaz ticaretinde yaşanan anlaşmazlığın tahkim dışı çözümü için Gazprom’un tekliflerini değerlendirmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Söz konusu tekliflerin, iki şirket arasında yeni bir doğalgaz anlaşmasına ilişkin müzakerelerden bağımsız olması gerektiğini vurgulayan Kobolev, “Aynı zamanda Gazprom’un tekliflerini değerlendirme sürecinde üçüncü tarafların dahil olmasını istemiyoruz. Çünkü bu Gazprom’a Kuzey Akım 2 projesindeki konumunu güçlendirecek zamanı temin edecektir.” açıklamasında bulundu.

Rus enerji şirketi Gazprom ve Naftogaz, 2014'te Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü nezdinde birbirleri aleyhine başvuruda bulunmuş, Naftogaz, Gazprom'un doğalgaz sevkiyat yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia ederek 17 milyar dolarlık ödeme talep etmişti.

Tahkim Enstitüsü bir süre önce Gazprom ve Naftogaz arasındaki uyuşmazlığı Ukraynalı şirket lehine sonuçlandırmıştı. Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden tahkim heyeti, Gazprom'un Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapması yönünde karar vermişti. Karar sonrasında Gazprom’un ödeme yapmaması nedeniyle şirketin bazı Avrupa ülkelerinde varlıklarına el konulmuştu.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da dün, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevk edilen doğalgazla ilgili mevcut sözleşmeyi uzatmaya hazır olduklarını açıklamıştı.

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