Ukrayna’yı Türkiye inşa ediyor

Savaş sebebiyle üst ve altyapısında ciddi yıkım ve hasar meydana gelen Ukrayna’yı yeniden inşa sürecinde Türk firmalar önemli rol üstleniyor. Ukrayna’da şu ana kadar Türk inşaat firmaları toplam tutarı 8 milyarı geçen 200’ün üzerinde projeye imza attı.

ÜLKEDE BİRİNCİ SIRADAYIZ

Türk inşaat firmalarına savaşın engel olmadığını belirten Türkiye Ukrayna İş İnsanları Derneği Başkanı Burak Pehlivan, “Ukrayna’ya bugün itibarıyla yurt dışından en fazla müteahhit gelen ülkeler arasında Türkiye birinci sırada. Türk firmaların yürüttüğü projeler arasında Borispil Havalimanı, Kiev Olimpiyat Stadı, oteller, binlerce kilometre yol ve otoyol inşaatı, raylı sistemler yer alıyor. Yani Türk müteahhitler hem üst hem altyapı noktasında her yerde varlar” diye konuştu.

Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ukrayna’nın üçüncü büyük tedarikçisiyiz. Ülkenin ekonomisini tamamlayan bir noktadayız. Şu anda devam eden proje tutarı ise 2,5 milyar doların üzerinde.”

İngiltere’nin finanse ettiği proje ihaleleri Türkiye’nin

Ukrayna’nın yeniden imar ve yapılanması noktasında çalışmak isteyen farklı ülkelerin şirketlerinin Türk inşaat firmaları ile iş birliği yapmak istediğini söyleyen Pehlivan, şu bilgileri paylaştı: “Ülkede, savaş döneminde ortaya koyulan projeleri İngiltere finanse ediyor ancak ihaleleri Türk inşaat firmaları kazandı.”







