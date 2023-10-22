Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu İstanbul-Ankara Süper Hızlı Treni için tarih verdi

Bakan Uraloğlu'ndan süper hızlı tren açıklaması.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kanal7'de Mehmet Acet'in Başkent Kulisi programında soruları yanıtladı.
Bakan Uraloğlu, "2028'ye doğru neler olacak?" sorusuna şu yanıtları verdi:
"Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Trenin açıldığını göreceğiz. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Trenin açıldığını 2028'den önce görmüş olacağız. Yine aynı şekilde, Çerkezköy-Kapıkule arasının Yüksek Hızlı Trenin açılmış olduğunu görmüş olacağız.
Kırıkkale'den Samsun'a gidecek olan Yüksek Hızlı Trenin ilk etapta Kırıkkale Çorum arasını da İnşallah yakında başlatmış olacağız."