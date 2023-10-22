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Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu İstanbul-Ankara Süper Hızlı Treni için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2028 yılına kadar İstanbul-Ankara Süper Hızlı Tren projesine başlamış olacağız. 12 ilimiz yararlanabilecek" dedi. Uraloğlu, Süper Hızlı Tren ile Ankara'dan İstanbul'a 80 dakikada gelineceğini söyledi.

Halil Akkoç
13:43 . 22/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bakan Uraloğlu'ndan süper hızlı tren açıklaması.

Bakan Uraloğlu'ndan süper hızlı tren açıklaması.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kanal7'de Mehmet Acet'in Başkent Kulisi programında soruları yanıtladı.

Bakan Uraloğlu, "2028'ye doğru neler olacak?" sorusuna şu yanıtları verdi:

"Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Trenin açıldığını göreceğiz. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Trenin açıldığını 2028'den önce görmüş olacağız. Yine aynı şekilde, Çerkezköy-Kapıkule arasının Yüksek Hızlı Trenin açılmış olduğunu görmüş olacağız.

Ankara-İstanbul Süper Hızlı Trenine başlamış olacağız. 12 ilimiz YHT'den faydalanabilecek. Süper Hızlı Tren ile Ankara'dan İstanbul'a 80 dakikada gelinecek. 350 kilometre/saat hıza sahip olacak.

Kırıkkale'den Samsun'a gidecek olan Yüksek Hızlı Trenin ilk etapta Kırıkkale Çorum arasını da İnşallah yakında başlatmış olacağız."

#Abdulkadir Uraloğlu
#Ankara
#İstanbul
#Süper Hızlı tren
1 gün önce
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