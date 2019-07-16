Ekonomi Ülker 15 Temmuzda tüm yurttavatandaşın yanındaydı
İŞ DÜNYASI

Ülker 15 Temmuz’da tüm yurtta vatandaşın yanındaydı

Ülker 15 Temmuz’da tüm yurtta vatandaşın yanındaydı

Yıldız Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Ülker, Cumhurbaşkanlığı tarafından yurdun çeşitli il ve ilçelerinde düzenlenen 15 Temmuz etkinliklerinde, meydanlardaki yüz binlerce vatandaşa ürünleriyle destek verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
15 Temmuz etkinliklerinde vatandaşlara Ülker ürünleri dağıtıldı.
15 Temmuz etkinliklerinde vatandaşlara Ülker ürünleri dağıtıldı.
15 Temmuz etkinliklerinde vatandaşlara Ülker ürünleri dağıtıldı.
15 Temmuz etkinliklerinde vatandaşlara Ülker ürünleri dağıtıldı.

İllerdeki vali ve belediye başkanlarının iştiraki ile yapılan dağıtımlarda Ülker etkinliklere katılanlarla 15 Temmuz ruhu içinde bütünleşmesini sürdürdü.

Yıldız Holding tarafından ayrıca 15 Temmuz dolayısıyla yayınlanan açıklamada ve gazetelere verdiği ilanlarda, "15 Temmuz günü milli birlik ve dayanışma içinde hain darbecilere karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında karşı koyan aziz milletimizle birlikte demokrasiye ve cumhurriyete bağlı kurumlarla sonsuza dek milletimizle beraber vatan ve ulusumuzun yanında her zaman olacağız" ifadeleri yer aldı.

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