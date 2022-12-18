Ekonomi Üniversite hastanelerine 4 milyar TLlik nefes Faturada temiz sayfa
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Üniversite hastanelerine 4 milyar TL’lik nefes: Faturada temiz sayfa

Devlet üniversitelerine bağlı hastanelerin genel sağlık sigortası kapsamında vatandaşa sundukları hizmetlerden kaynaklı 4 milyar TL’yi aşan faturaları için temiz sayfa açılıyor. Mecliste görüşülen torba kanunda yer verilen düzenleme ile üniversitelerin alacakları için artık yargıya gitmesine gerek kalmayacak.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Üniversite hastanelerine 4 milyar TL’lik nefes: Faturada temiz sayfa
​Üniversite hastanelerine 4 milyar TL’lik nefes.

Torba kanunda yer alan ve TBMM Sanayi ve Enerji Komisyonunda kabul edilen düzenlemeyle ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü uzmanlarından Dr. Eyüp Sabri Tezcan, kamu üniversitesi hastanelerinin 2012-2014 döneminden kalan 4 milyar 150 milyon TL tutarında incelenmemiş faturası bulunduğunu söyledi. Tezcan, bu rakam üzerinden 860 milyon TL'lik kesinti yapılacağını bildirdi. Tezcan, bunun bütçeye bir etkisinin olmadığı gibi kamu hastanelerinin sundukları bedelin hizmeti olduğunu da ifade etti.

SORUN NEDEN OLUŞTU?

Tezcan, sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmeti veren 43 kamu üniversitesi hastanesi bulunduğunu belirtti. Tezcan, şu bilgileri verdi: "Biz global bütçeye geçtiğimiz için 2019 yılından itibaren bu geçmiş, yeni bir temiz sayfa açmak istiyoruz. Bu aslında bir alacak değil, sundukları hizmetin faturalarının bedeli ama birtakım incelemeler yapıyoruz. Üniversite hastaneleri de bu kesintiler için mahkemelere başvurabiliyor ve ya bunu mahkemelerde kazanabiliyorlar."

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