Ekonomi Üreticiye destek için harekete geçiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Üreticiye destek için harekete geçiyor

Bulundukları noktanın önemini rakamlarla açıklayan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, “Önümüzdeki dönemde üreticiyi daha güçlü destekleyeceğiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 2020’de stratejilerinin tarımdan enerjiye Türkiye için daha fazlasını sunmak olduğunu belirterek, “Önümüzdeki dönemde gerek kredilerimizle gerekse hayata geçireceğimiz yeni uygulamalarla ülkemiz tarımını, üreticilerimizi ve tarladan sofraya kadar olan sürecin tamamını bugüne kadar olduğundan çok daha güçlü şekilde ‘bir bankadan daha fazlası’ olarak desteklemeye devam edeceğiz” dedi. Aydın, Ziraat Bankası’nın 2020 stratejisinin, “Tarımdan enerjiye Türkiye için daha fazlası” olduğunu söyledi.

Hüseyin Aydın

HER 5 LİRALIK KREDİNİN 1 LİRASI BİZDEN SAĞLANDI

Sektördeki her 3 TL’lik kredi artışının yaklaşık 1 TL’sinin Ziraat Bankası tarafından karşılandığı bilgisini veren Aydın, “Bu katkı ile sektörün TL kredi stoğundan aldığımız pay yaklaşık yüzde 20 seviyesindedir. Bu da kullandırılmış olan her 5 TL kredinin yaklaşık 1 TL’sini Ziraat Bankası’nın sağlamış olduğunu göstermektedir” şeklinde konuştu. KOBİ’lere de uygun faiz ve vadelerle finansmana ulaşması için de çalıştıklarını belirten Hüseyin Aydın, son 1 yıllık dönemde yaklaşık 11 milyar TL finansman desteği sağlayarak işletmelerin finansman maliyetlerinin azaltılmasına ve imkanlara kolaylıkla ulaşılmasına katkıda bulunduklarını ifade etti. Türkiye’de yatırım kredilerinin tamamına yakınının döviz cinsinden olduğunu söyleyen Aydın, artık bankacılık sektörünün TL cinsinden uzun vadeli krediler konusunda cesur davranması gerektiğini belirtti.

12 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK

  • Yurt dışından kaynak teminine de önem verdiklerini dile getiren Hüseyin Aydın, “Yurt dışından toplam olarak temin etmiş olduğumuz yabancı kaynak yaklaşık 12 milyar dolar seviyesinde. Ekonomide değişim döneminin başlamasıyla, sektörün kredi risk iştahının arttığını görüyor ve biz de farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde ürün ve hizmet çeşitliliğimizi artırıyoruz” dedi.

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