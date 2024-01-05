Üretim sizden destek bizden

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) Ankara’da düzenlediği ekonomik değerlendirme toplantısında konuştu. Şimşek, mal ve hizmetlerde muazzam teşvikler getirmeye devam edeceklerini belirterek, "Eğer ihracat yapmıyorsanız, lütfen '2024 ve sonrasında ihracat yapacağız' diye planlama yapın. Çünkü biz sizi destekleyeceğiz" dedi.





TÜRKİYE’DE BÜYÜME GÜÇLÜ SEYRETTİ

Yüksek enflasyon nedeniyle Merkez Bankası’nın uhdesinde olan parasal sıkılaşmanın bir süre sıkı kalacağına dikkat çeken Şimşek, "Enflasyon düşüşündeki başarıyla birlikte Türkiye, küresel normlara uygun gerekli adımları atacak" diye konuştu.

Türkiye'de büyümenin 2023'te güçlü seyrettiğine işaret eden Şimşek, Türkiye'nin, Orta Vadeli Program'daki (OVP) yüzde 4,4 hedefinin gerçekleştirilmesi durumunda küresel ortalamanın bir buçuk katından daha hızlı büyüyor olacağını söyledi.

Şimşek, OVP'ye sahip çıkarak zorlu küresel koşulları Türkiye için fırsata dönüştürmenin peşinde olduklarını bildirdi. Fiyat istikrarını destekleyerek mali disiplini sürdürdüklerini belirten Şimşek, sürdürülebilir cari açık ve rezervin, programın hedefleri arasında yer aldığını aktardı. Sürdürülebilir büyümenin nihai amaçları olduğunu bildiren Şimşek, programın özünün fiyat istikrarını sağlamak olduğunu anlattı. Mehmet Şimşek, deprem hariç bütçe disiplinini sağlamaya yönelik attıkları adımların başarılı olduğunu kaydetti.





PARA POLİTİKASI BİR SÜRE SIKI KALACAK

Bakan Şimşek, enflasyona yönelik olarak ise "Enflasyon yüksek olduğu için Merkez Bankası’nın uhdesinde olan parasal sıkılaşma bir süre sıkı kalacak. Daha sonra enflasyon düşüşündeki başarıyla birlikte Türkiye, küresel normlara uygun gerekli adımları atacak. Bizim patikamız bu" değerlendirmesinde bulundu. Şu anda hem çekirdek hem de manşet enflasyondaki aylık artışların program hedefleriyle uyumlu gittiğine işaret eden Şimşek, “Ocak ayı bir istisna, her sene öyledir. Ama trendin esas itibarıyla bozulmasını beklemiyoruz" dedi.





PORTFÖY TERCİHİ TL LEHİNE OLACAK

Şimşek, bir taraftan yeşil dönüşüm bir taraftan yerli üretimle enerjide dışa bağımlılığı azalttıklarını vurgulayarak, "Mal ve hizmetlerde muazzam teşvikler getirmeye devam edeceğiz. Eğer ihracat yapmıyorsanız, lütfen '2024 ve sonrasında ihracat yapacağız' diye planlama yapın. Çünkü biz sizi destekleyeceğiz. Doğru politikalar beraberinde portföy tercihlerini getirecek. Portföy tercihleri içeride ve dışarıda TL lehine olacak. Şu ana kadar öyle gidiyor. Uluslararası yatırımların da öngörülebilirlik arttıkça yükseleceğine inanıyorum” diye konuştu.





MÜSİAD’dan yapısal reform vurgusu

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da enflasyonun bu yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlamasını beklediklerini belirterek, “Tesis edilecek fiyat istikrarı, Türkiye’nin uzun vadeli ekonomik hedeflerine ulaşmasına destek olacaktır” dedi. Geçmişte iş dünyasının şikayet ettiği hususların ekonomide yaşanan belirsizlikler ve ani piyasa hareketleri olduğunu dile getiren Asmalı, “OVP tüm bu belirsizlikleri ortadan kaldıran bir kılavuz niteliğindedir” diye konuştu. OVP hedeflerinin gerçekleşmesi için ekonominin bütün aktörlerine önemli görevler düştüğünü vurgulayan Asmalı, şunları kaydetti: “Para politikası ve maliye politikası haricinde enflasyonu düşürücü yöndeki yapısal reformların kapsamlı bir paket halinde açıklanıp hayata geçirilmesi ve kredi mekanizması haricindeki ortaklıklara dayalı finansman olanaklarının daha fazla ön plana çıkması gerektiğine inanıyoruz.”



