​Üretimle yüzde 21.7 büyüdük

Kovid-19’la mücadeleye rağmen sanayi üretimi, yatırımlar ve ihracatta güçlü bir performans sergileyen Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte büyüme rekoru kırdı. Türkiye ekonomisi, bu yıl ikinci çeyreğinde (nisan-mayıs-haziran) yüzde 21,7 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), Türkiye’nin Gayrisafi Yurtiçi Hasılası (GSYH) cari fiyatlarla 1 trilyon 581 milyar 120 milyon lira (188 milyar 566 milyon dolar) büyüklüğe ulaştı. 2020’nin ikinci çeyreğinde Türkiye’nin GSYH’sı 1 trilyon 37 milyar 693 milyon lira (152 milyar 585 milyon dolar) olarak kayıtlara geçmişti. Kişi başı milli gelir ise ikinci çeyrek itibariyle hesaplandığında 9 bin 150 dolara yükseldi.

EKONOMİ Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 115-120 milyar dolar bandına geldi

DÜNYADA İKİNCİ

Cumhuriyet tarihinin en yüksek çeyrek büyümesini yakalayan Türkiye, güçlü büyüme performansıyla dünyada da büyüme listesinin ilk sıralarında yer aldı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üyesi ülkeler arasında Türkiye yüzde 21,7’lik büyümesiyle, yüzde 22,2 büyüyen İngiltere’nin ardından en hızlı büyüme gösteren ikinci ülke oldu. Türkiye’yi Hindistan yüzde 20,1, İspanya yüzde 19,8’lik oranla takip etti. Dünyanın en büyük iki ekonomisinden ABD yüzde 12,2, Çin ise yüzde 7.9’luk oranda kaldı.

EKONOMİ Türkiye ikinci çeyrekte OECD'nin en yüksek oranda büyüyen ikinci ülkesi

LOKOMOTİF DÖRT SEKTÖR

Yatırımlar, sanayi üretimi ihracat ve hizmetler büyümenin lokomotifliğini üstlenen 4 sektör oldu. Üretim yöntemiyle ekonomik büyümede hizmetler yüzde 45,8, sanayi yüzde 40,5, imalat sanayii yüzde 43,40, idari ve destek hizmetleri yüzde 32,4, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 25,3, insan sağlığı ve sosyal hizmetler yüzde 8,5, gayrimenkul yüzde 3,7, inşaat yüzde 3,1 arttı. Finans ve sigorta hizmetleri ise yüzde 22,7 azalış gösterdi.

REKLAM

EKONOMİ TİM Başkanı İsmail Gülle: Büyümenin yarısı ihracattan geldi

HARCAMADAN 13,6 PUAN KATKI

Bu dönemde ihracat yüzde 59,90’lık artış sergiledi. Böylelikle büyümeye 10,78’lik puanla güçlü bir katkı yaptı. Hane halkı harcamaları ikinci çeyrekte yüzde 22,90 artarken, ekonomik büyümeye 13,66’lık puanla en yüksek katkıyı yaptı. Devletin tüketimi yüzde 4,20 artışla 0.67 puan, toplam yatırımlar yüzde 20,30’luk artışla 5,37 puan ekonomik büyümeye katkı verdi. İthalat ise 3,85 ve stoklar 5,63 puan düşüşle büyümeyi aşağı çeken kalem oldu.

EKONOMİ Rekor büyümede dikkat çeken detay: En son 2010 yılında böylesi görülmüştü

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ %36,1 ARTTI

Ekonomiyi aşağı çekmeye çalışanların “Sokaktaki vatandaşa yansımıyor” söylentileriyle karalamaya çalıştığı büyüme performansı, şirket bilançolarının yanısıra işgücü ödemelerine de yansıdı. Sanayi üretiminden kapasite kullanım oranına, güven endekslerinden ihracat rakamlarına kadar birçok sektörün öncü sinyallerini verdiği yüzde 21,7’lik güçlü büyümeyle işgücü ödemeleri, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36,1, net işletme karma geliri ise yüzde 78.2 artış kaydetti.

EKONOMİ Bakan Elvan: Büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız

Fuat Oktay

SANAYİNİN ETKİSİ SEVİNDİRİCİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, G20’de en büyük ikinci büyümenin yine Türkiye’den geldiğini vurguladı. Büyüme rakamını değerlendiren Oktay, “Sanayimizin ve ihracatımızın büyümedeki etkisini görmek ayrıca memnuniyet verici” dedi.

MAKİNE TEÇHİZAT SALGIN ETKİSİNİ ATTI

Yatırımcının olmazsa olmazı makine teçhizat yatırımı da rekor artış kaydetti. Bu yıl ilk çeyrekte yüzde 64,7 artış gösteren makine ve teçhizatlar, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 84 artış kaydetti. Böylelikle yeni serinin açıklandığı 2009’dan bu yana en yüksek orana ulaştı. Makine ve teçhizat yatırımı, 2020 ikinci çeyrekte yüzde 14,7 artarken, 2019 ikinci çeyrekte yüzde 6,1’de kalmıştı. Salgınla mücadele sürecinde daralan inşaat yatırımları da bu dönemde toparlanarak büyümeye destek verdi. Bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 49,2 artış gösterdi. 2020’nin aynı dönemde yüzde 0,5, ilk çeyrekte yüzde 7,2 daralmıştı. Geçen yıl ikinci yarıdan itibaren toparlanmaya başlayan inşaat yatırımları 2021’nin ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreği göre yüzde 21,4 büyüme sergilemişti.

SON YILLARIN EN BÜYÜĞÜ

Son dönemde ekonomide sanayi ve ihracat odaklı bir büyüme performansı görüldüğünü belirten Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, “Sanayi üretimi, yılın ikinci çeyreğinde ortalama yüzde 40,5 ve imalat sanayisinde yüzde 43’le son yıllardaki en yüksek büyümeyi kaydetmiştir” ifadesini kullandı.

REKLAM

DÜNYADAN POZİTİF AYRIŞTIK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, “Bugün açıklanan büyüme rakamlarına göre, bu yıl yüzde 9 bandında bir büyüme sürpriz olmaz” dedi. Olpak, 2020 yılının geneli ve 2021’in ilk çeyreğinde olduğu gibi yılın ikinci çeyreğinde de Türkiye ekonomisinin, büyüme performansıyla dünyadan pozitif ayrıştığını söyledi.

İHRACATLA YÜKSELİYORUZ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “İhracatın büyümeye katkısı yılın ilk yarısında 10,8 puan oldu. Yani büyümenin yarısı ihracattan geldi. Bu rakamlar, Türkiye’nin ihracatla yükseleceğine olan inancımızı güçlendirdi” dedi. Gülle, Türkiye ekonomisinin ihracat öncülüğünde büyümeye ve yükselmeye devam edeceğini vurguladı.