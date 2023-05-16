|
Ekonomi

Vakıf’tan ekonomiye 1,4 trilyonluk katkı

VakıfBank’ın aktif büyüklüğü yüzde 64 artarak 1,8 trilyon TL’ye yükseldi. 2023 yılının ilk çeyreğinde aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 oranında artırarak 1,8 trilyon TL’ye yükselten VakıfBank’ın ekonomiye krediler yoluyla sağladığı katkı 1,4 trilyon TL’ye ulaştı.

Ekonomi Servisi
04:00 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih.

Geçen ay 69’uncu kuruluş yıl dönümünü kutlayan VakıfBank, 2023 yılı birinci çeyreğe ait finansal sonuçlarını açıkladı. VakıfBank’ın nakdi ve gayri nakdi krediler yoluyla Türkiye ekonomisine sağladığı finansman desteği yıllık bazda yüzde 60 artarak 1,4 trilyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde nakdi kredileri yıllık yüzde 69 artışla 1,1 trilyon TL seviyesini ulaşırken, aktif toplamı ise yıllık yüzde 64 artışla 1,8 trilyon seviyesini aştı.

Bu büyüklükte bir banka olarak sermaye rasyolarını da güçlü seviyelerde tutmayı önceliklendiren VakıfBank, hakim ortağı Türkiye Varlık Fonu ile gerçekleştirilen ve sermaye rasyoları üzerinde yaklaşık 284 baz puanlık pozitif etki yaratan 32 milyar TL tutarındaki tahsisli sermaye artırımı işlemi ile öz kaynaklarını daha da güçlendirdi.

BANKAMIZIN GÜCÜ ORTADA

İlk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Türkiye’nin en büyük iki bankasından biri olarak sürdürülebilir finansal hizmet anlayışımızı ön planda tutarak güçlü teknolojik altyapımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk çeyrek finansal sonuçlarımız da Bankamızın güçlü konumunu bir kere daha ortaya koydu. Aktif büyüklüğümüz, sağladığımız kredi destekleri, mevduatlarda ulaştığımız nokta ve gerçekleştirdiğimiz yurt dışı finansman işlemleri ile yıla hızlı bir başlangıç yaparak milli ekonomiye desteğimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. 69’uncu yaşımızda da ülkemizin ekonomisini büyütmeye ve toplumun tüm kesimlerine ulaşırken nice başarılara imza atmaya devam edeceğiz” dedi.





#VakıfBank
#Yatırım
#Katkı payı
#Ekonomi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
CHP 28. dönem milletvekilleri belli oldu