Vakıf’tan ekonomiye 1,4 trilyonluk katkı

Geçen ay 69’uncu kuruluş yıl dönümünü kutlayan VakıfBank, 2023 yılı birinci çeyreğe ait finansal sonuçlarını açıkladı. VakıfBank’ın nakdi ve gayri nakdi krediler yoluyla Türkiye ekonomisine sağladığı finansman desteği yıllık bazda yüzde 60 artarak 1,4 trilyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde nakdi kredileri yıllık yüzde 69 artışla 1,1 trilyon TL seviyesini ulaşırken, aktif toplamı ise yıllık yüzde 64 artışla 1,8 trilyon seviyesini aştı.

Bu büyüklükte bir banka olarak sermaye rasyolarını da güçlü seviyelerde tutmayı önceliklendiren VakıfBank, hakim ortağı Türkiye Varlık Fonu ile gerçekleştirilen ve sermaye rasyoları üzerinde yaklaşık 284 baz puanlık pozitif etki yaratan 32 milyar TL tutarındaki tahsisli sermaye artırımı işlemi ile öz kaynaklarını daha da güçlendirdi.

BANKAMIZIN GÜCÜ ORTADA

İlk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Türkiye’nin en büyük iki bankasından biri olarak sürdürülebilir finansal hizmet anlayışımızı ön planda tutarak güçlü teknolojik altyapımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk çeyrek finansal sonuçlarımız da Bankamızın güçlü konumunu bir kere daha ortaya koydu. Aktif büyüklüğümüz, sağladığımız kredi destekleri, mevduatlarda ulaştığımız nokta ve gerçekleştirdiğimiz yurt dışı finansman işlemleri ile yıla hızlı bir başlangıç yaparak milli ekonomiye desteğimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. 69’uncu yaşımızda da ülkemizin ekonomisini büyütmeye ve toplumun tüm kesimlerine ulaşırken nice başarılara imza atmaya devam edeceğiz” dedi.















