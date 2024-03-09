Varaka Balıkesir’i kâğıt üssü yapacak

Türkiye’nin en büyük kağıt fabrikalarından Varaka, Balıkesir’de bulunan tesislerinin kapısını basın mensuplarına açtı. Ağaçlara zarar vermeyerek yüzde 100 atık kağıttan dönüşümle geri kazanım sağlayan tesis, Endüstri 4.0 özelliklerinin yanı sıra çevreci yapısıyla ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Tesis hakkında bilgi veren Varaka Genel Müdür Yardımcısı Mürşit Tetik, geçtiğimiz yıl kendi kapasitelerinin üzerinde dönüşüme imza attıklarını belirtti.

Mürşit Tetik

700 KONTEYNERLE MAKİNE GETİRTTİK

Fabrikanın 1981 yılında kurulan SEKA arazisinde olduğunu ve 2003 yılında Albayrak Grubu tarafından ihale usulüyle devralındığını belirten Tetik, “1981 yılında devlet tarafından kurulan fabrika 2 yıl hariç 21 yıl boyunca zarar etmiş. Biz geldikten sonra sistemin eski olmasından kaynaklı 300 milyon avro yatırım yaparak daha günceli yakalayan bir fabrika inşa ettik. İspanya’dan aldığımız kağıt dönüşüm makinesini 700 konteynerle lego gibi parçalayarak getirip burada kurduk. Bu sistem dünyadaki muadilleriyle aynı” şeklinde konuştu.

GÜNLÜK İŞLEME KAPASİTE BİN TON

Atık kağıtların işleme makinesinin bir hattından başlayarak hamur kıvamına geldiğini ve buradan çıkan kağıdın birinci sınıf bir kaliteye sahip olduğunu söyleyen Tetik, “İşlediğimiz kağıtlar gıdadan tutun koliye kadar tüm ambalaj sanayisinde kullanılıyor. Yıllık atık kağıt işleme kapasitemiz 230 bin tonu buldu. Bizim günlük işleme kapasitemiz ise bin ton civarında. Biz bunu yıllık 300 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz. Balıkesir’de bulunan alanımızı tüm alanlarda kullanılan bir kağıt üssüne çevirme peşindeyiz” ifadesini kullandı.

SEKTÖRÜN BÜYÜKLÜĞÜ 50 MİLYAR LİRA

Türkiye’de kendi tesislerine benzeyen tesislerin toplamda yıllık 5 milyon ton atık kağıdı dönüştürerek ekonomiye kazandırdığının altını çizen Tetik, “Sektörün büyüklüğü 50 milyar lira civarında. Bizim geçen seneki ciromuz 2 milyar lira. Atıkları ayrıştırma kültürü zayıf olduğu için bize maliyeti yüksek oluyor. Kendi atıklarımızı toplama hedefimiz ihtiyacımızın yüzde 50’si. Türkiye içinden ihtiyacımızın yüzde 70’ini karşılıyoruz. Kalan yüzde 30 atık kağıdı ise K.Afrika veya Avrupa’dan temin ediyoruz. Orada ayrıştırma kültürü olduğu için bize maliyeti yüzde 5 daha az” dedi.

1 ton atık kağıttan 900 kilo kazanç

Atık kağıdın veriminden bahseden Tetik, “1 ton atık kağıttan 800-900 kilo net kağıt elde edebiliyoruz. Bir kağıttan 5 defa dönüşüm yapılabiliyor. Selülozdan üretilenler 8’e kadar çıkıyor. Geçtiğimiz yıl 8 bin 128 adet silindir üretim yaptık. Fabrikamızda deşarj edilen suların yüzde 70’ini tekrar kullanmanın peşindeyiz. Aynı zamanda en büyük maliyet kalemlerimizden kağıdın suyu çekmemesi ve dayanıklılığını artırması için gerekli olan tutkalı yani en büyük gider kalemimizi kendimiz üretmeyi başardık. Fabrikada çalışan sayımız 2 bin kişiyi buluyor. Bizim en büyük pazarımız Çin ama hedefimiz Avrupa” şeklinde konuştu.







