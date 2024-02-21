Varaka Kâğıt 250 bin ton kâğıdı geri dönüştürdü

Hammadde olarak ağaçların değil, sadece hurda kâğıtların kullanıldığı, su ve enerjinin pek çok benzer tesisten 5 kat daha az tüketildiği Varaka Kâğıt tesisleri sürdürülebilirlik çalışmaları için önemli bir örnek olarak karşımıza çıkıyor.