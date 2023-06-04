Vatandaş ekonomik istikrarı seçti

Türkiye 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti, bir kez daha Erdoğan dedi. 21 yıldır görevde olan Erdoğan’a halk 5 yıl daha yetki vererek ‘İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün’ dedi. Böylece Türkiye Yüzyılı halk tarafından da onaylanmış oldu. Günümüzde küresel enerji talebi ağırlıklı olarak petrolden karşılanıyor. Sanayileşmiş ulusların can damarı olan petrol, kullanım alanlarıyla modern toplumun temelini oluşturuyor.

Ülkemizde enerjide bağımsızlığın zincirini kıracak olan petrol arama ve keşiflerdeki başarılar, karada ve denizde tüm hızıyla devam ederken Türkiye, Gabar’dan gelen müjdeyle petrol üretim kapasitesini iki katına çıkardı. Gabar’daki petrol sahalarının tam kapasite üretime geçmesiyle birlikte Türkiye, günlük petrol tüketiminin yüzde 20’sini yerli üretimden karşılayacak.

DİPLOMASİNİN ANAHTARI TÜRKİYE’NİN ELİNDE

Türkiye 2023’ün en önemli seçimini suhuletle atlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihte benzeri az görülecek şekilde, üst üste 15’inci seçiminden de zaferle ayrıldı. Erdoğan’ın 5 yıl daha Türkiye’yi yönetme onayı alması, küresel alanda yankı buldu. Sonuçlar açıklandıktan hemen sonra Afrika’dan Asya’ya, Avrupa’dan Latin Amerika’ya pek çok dünya lideri, Erdoğan’ı tebrik için sıraya girdi, birlikte çalışma teklifi getirdi. Uluslararası alanda en deneyimli liderler arasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ayağının tozuyla pek çok kritik gündem maddesi bekliyor. Kriz alanlarında çözümün adresi olarak görülen Erdoğan, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılması, NATO’nun geleceği ve Kafkaslar’da barışın sağlanması gibi önümüzdeki bir ayda gerçekleşecek önemli uluslararası gelişmelerde yine merkezi rol oynayacak.

AVRUPA’NIN SAĞLIK ÜSSÜ OLDUK

Türkiye sağlık turizminde Avrupa’da birinci, dünyada ise altıncı sıraya yükseldi. Termal kaynakları, dört mevsime uygun iklimi, Türk misafirperverliği, geniş uçuş ağı ve ünü kıtaları aşan Türk dizileri sayesinde sektörün 2023 hedefi, 5 milyar dolara çıktı. Sağlık turizminde en çok hastayı Suriye, Libya ve Irak ülkelerinden alan ve Avrupa’nın sağlık üssü haline gelen Türkiye’nin yeni hedefi ise dünya liderliği.

YAZARLARIN KALEMİNDEN SON GELİŞMELER

Z Raporu’nun yazarları ekonomi ve siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Semra Karabaş, İbrahim Acar, Ali Saydam, Doç. Dr. Levent Yılmaz, Prof. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal, Prof. Dr. Metin Toprak ve Prof. Dr. Obiyathulla I. Bacha gündemdeki son gelişmeleri yazdı. Mustafa Özel, İz Bırakanlar köşesinde Sultanhamam yönetim felsefesini ele alıyor. Analist Cüneyt Paksoy da her ay olduğu gibi piyasadaki son gelişmeleri yorumluyor.











