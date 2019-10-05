Ekonomi Vatandaşa birikim önerisi Döviz yerine TLyi değerlendirin
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vatandaşa birikim önerisi: Döviz yerine TL'yi değerlendirin

AK Parti Kızılcahamam Kampında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara döviz yerine TL çağrısı yaptı. Erdoğan "Vatandaşlarımızdan, birikimlerini yabancı para yerine Türk Lirası bazlı finansal ürünlerde değerlendirmelerini özellikle istirham ediyorum" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara döviz yerine TL'ye yatırım yapmaları için çağrıda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara döviz yerine TL'ye yatırım yapmaları için çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Açıklamadan öne çıkan ekonomi başlıkları şöyle:

Faizi indirdikçe enflasyon da bindi. Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirdik. Faiz biz göreve geldiğimizde yüzde 63, enflasyon yüzde 30'du. Enflasyon 4.2'ye kadar indi. Ne yaptılar Gezi olaylarını patlattılar. Bir anda yüzde 40'ların üzerine faiz çıktı bu arada enflasyon da yüzde 30'ların üzerine tırmandı. Şimdi ise yeniden hamd olsun faiz indirilmek suretiyle enflasyonun da indiğini görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 50 barajı vazgeçilmez kriterdir
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 50 barajı vazgeçilmez kriterdir

"Faiz sebeptir, enflasyon neticedir"

  • Farklı etkenler de tabii ki var yok değil. Ama bu işin ana belirleyeni faizdir, faiz de enflasyonun tetikleyicisidir. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Birileri hala enflasyon sebep, faiz netice diye bizi aldatmaya çalışıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu
OYNAT 01:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Kızılcahamam kampında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 50'den yüzde 40'a düşürme ile ilgili ne bir planımız ne bir çabamız söz konusudur' ifadelerini kullandı.

"Faiz bütün pisliklerin başıdır"

Dünyaya bakacaksın, Japonya'da Amerika'da Avrupa'da faiz ne kadar diye. Hepsinde eksi faiz var, 1.5-2.5 arası faiz var. Bize ne oluyor da 40 civarında faizle hareket ediyoruz. Faizin bizim medeniyetimizin yeri içerisindeki yeri de bellidir. Onu sonra açıklayacağım. O bütün pisliklerin başıdır. Sömürünün en önemli aracıdır. Biz buna kendimizi kaptırmayacağız. Eğer biz üretim ekonomisi düşünüyorsak bu üretimde de istihdamda da finans sektörünün girişimciyi desteklemesi lazım. Bu yüzde 40 faizlerle olmaz.

Öyle bizim düşük faiz uygulamasını getirmemiz lazım ki finans sektörü onları ayağa kaldırsın. Türkiye'nin risk primi ve dolayısıyla faiz maliyetleri düşerken imalat sanayi satın alma üreticileri endeksi yüzde 50'nin üzerine çıktı. Merkez Bankası'nın yerinde hamleleriyle faiz gerilemiştir, daha da gerilemeye devam edecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna harekat mesajı: Artık söz bitti
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna harekat mesajı: Artık söz bitti

TL çağrısı

Kaynakların verimli kullanımı ve tasarruf temelli bütçe yönetiminde kararlıyız. Seçimsiz geçecek önümüzdeki 4 yılda ekonomideki yol haritamızı hassasiyetle takip edecek ve 2023 hedeflerimize ulaşacağız.

Vatandaşlarımızdan, birikimlerini yabancı para yerine Türk Lirası bazlı finansal ürünlerde değerlendirmelerini özellikle istirham ediyorum.

Bütçe açığının milli gelire oranını kesinlikle yüzde 3'ün altında tutacağız.

"Petrol ve doğalgaz çalışmalarımız devam ediyor"

Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Bu yıl envanterimize eklediğimiz Yavuz sondaj gemisini de Karpaz'daki görevinin ardından Güzelyurt'a uğurladık. Karada da petrol ve doğal gaz çalışmalarımız da devam ediyor.

Trakya'da bu yılın başların da toplam doğal gaz rezervini iki katına çıkaran yeni sahalar keşfettik. Yaklaşık 3 milyar metreküp rezerve sahip bu sahalar 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacaktır. Bu tür çalışmalarda miktarın küçük veya büyük olmasından ziyade ülke ekonomisine kazandırılmasıdır.

Türk Akımı'nın deniz altından geçen kısmını geçen yıl tamamlamıştık. Bu yıl sonuna doğru ilk gaz akışını Rusya'dan gerçekleştiriyoruz. Tanap da yakında devreye alınacak.

Erdoğan Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun adını açıkladı
OYNAT 02:23
Erdoğan Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun adını açıkladı
AK Parti'nin Kızılcahamam kampında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Frat'ın doğusu için hazırlıkların tamamlandığını belirterek 'Artık söz bitti. Operasyon bugün yarın denebilecek kadar yakın' şeklinde konuştu.


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