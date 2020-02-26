Ekonomi Vatandaşı çıldırtan ücretlerle ilgili kritik adım Merkez Bankasına devredildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vatandaşı çıldırtan ücretlerle ilgili kritik adım: Merkez Bankası'na devredildi

Vatandaşı çıldırtan ücretlerle ilgili kritik adım: Merkez Bankası'na devredildi

Çok sayıda düzenlemeye rağmen uzun yıllardır çözüme kavuşamayan kart ve kredi kullanımları sonrasında bankaların vatandaştan haksız yere aldığı komisyon ve ücretlerle ilgili dikkat çeken bir adım atıldı. Tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türlerini belirlemeye ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda olan tüm yetkiler Merkez Bankası'na devredildi. Söz konusu ücretler ilgili bakanlığın görüşü alınarak tüketiciyi koruyacak şekilde düzenlenecek.

Kenan Biter Yeni Şafak
Tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücreti belirlemede tek yetkili Merkez Bankası olacak.
Tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücreti belirlemede tek yetkili Merkez Bankası olacak.

Mecllis'ten geçip Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Torba Yasa'da çok kritik bir değişiklik yer aldı.

Tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemler alarak ekonomik çıkarlarını koruyup, zararlarını tazmin etmek için yürürlükte olan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesinde değişiklik yapıldı.

Söz konusu değişiklik; uzun yıllardır gündeme gelen ve bir çok düzenlemeye de konu olan bankaların kredi kullanımı ve kart hizmetlerinde müşterilerinden aldığı ekstra ücretleri kapsıyor.

BDDK'DAN ALINIP MERKEZ'E DEVREDİLDİ

Kanuna eklenen yeni maddeyle, tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda olan tüm yetkiler, Merkez Bankası'na verilmiş oldu.

Kanuna eklenen yeni maddeyle, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesi şu şekilde değiştirilmiş oldu;

Tüketiciden; kendisine sunulan mal veya hizmet kapsamında haklı olarak yapılmasını beklediği ve sözleşmeyi düzenleyenin yasal yükümlülükleri arasında yer alan edimler ile sözleşmeyi düzenleyenin kendi menfaati doğrultusunda yapmış olduğu masraflar için ek bir bedel talep edilemez.

Tüketici Kanunu'na yapılan ekleme.

TÜKETİCİYİ KORUYACAK ŞEKİLDE DÜZENLENECEK

Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar tarafından tüketiciye sunulan ürün veya hizmetlerde ise tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın görüşü alınarak bu Kanunun ruhuna uygun olarak ve tüketiciyi koruyacak şekilde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenir.

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