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Ekonomi

Vatandaşlara havale ve EFT uyarısı: Başınız ağrıyabilir

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, EFT veya havale yoluyla para gönderen tüketicilere yönelik uyarıda bulundu. Kılıç, ek hesap limit artışına sigorta zorunluluğu getirilemeyeceğini belirtti.

12:21 - 10/04/2024 mercredi
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Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, bankacılık sistemi üzerinden yapılan para transferlerinde yaşanabilecek sorunlara ilişkin değerlendirmede bulundu.


Mobil bankacılığın yaygınlaşmasıyla havale ve EFT işlem sayılarında ciddi artışlar yaşandığına işaret eden Kılıç, Türkiye Bankalar Birliğinin verilerine göre 2023'te günde ortalama 12 milyon EFT, 10 milyon da havale işlemi gerçekleştirildiğini söyledi.


"Doğru yazılmayan bilgiler tüketicilerin başını ağrıtabilir"


Kılıç, para transferi yaparken dikkat edilmesi gereken şeyler olduğunu belirterek, "Tüketiciler havale/EFT yapmadan önce, alıcının IBAN numarasını ve adını doğru yazdığını kontrol etmeli. Yapacağı yanlışlık nedeniyle IBAN'a yapılan havale tutarını geri alamayabilirler. Havale-EFT yoluyla para gönderirken, açıklama kısmına alıcının kim olduğu ve işlemin ne için yapıldığına ilişkin detaylı bilgi yazılmalı. Bankacılık işlemleri sırasında doğru yazılmayan bilgiler tüketicilerin başını ağrıtabilir." diye konuştu.


Kira ödemesi ve internet üzerinden alışveriş gibi durumlarda açıklama kısmının önem taşıdığına ve bu bölümün uyuşmazlıklarda delil niteliğinde olduğuna dikkati çeken Kılıç, şu ifadeleri kullandı:


"Havale veya EFT, ödemelerin yapıldığının kanıtıdır. Açıklama kısmına önem verilmezse, herhangi bir uyuşmazlık ve konunun yargıya taşınması durumunda tüketicileri sorun yaşayabilir. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde dekontlardaki açıklamaların resmi belge niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle işlem esnasında hem dikkatli olunmalı hem de işlemi tamamladıktan sonra dekontlar makul süre saklanmalıdır."

Kılıç, tüketicilerin, hesaplarına gelen şüpheli işlemlerde bankayla iletişime geçmesi gerektiğini dile getirerek, gönderenin kim olduğu ve havalenin ne için yapıldığının doğrulanmasının önem taşıdığını anlattı.



Ticaret Bakanı Bolat 'İsrail'e kısıtlamanın' detaylarını anlattı: Türkiye İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TRT Haber canlı yayınında, İsrail'e karşı alınan yeni tedbir kararlarını ve 'İsrail ile ticaret' algılarının aslını anlattı. "Türkiye, dünyada İsrail'e ilk ambargoyu uygulayan ülke oldu" diyen Bakan Bolat, "Bunu yaparken herhangi bir kaybı önemsemedik. Bizim için önemli olan Gazzelilere zulmün sona erdirilmesi. Tespit ettiğimiz ürünler, İsrail açısından önemli ürünler." diye konuştu. İsrail ile ticarette karmaşık bir yapı olduğunu belirten Bakan Bolat, "Filistin ile yapılan herhangi bir ticaret İsrail'in limanlarından geçiyor. Çıktığı yer de girdiği yer de İsrail yazılmalı yoksa kabul etmiyorlar. İsrail pasaportuna sahip 2 milyondan fazla Müslüman Filistinli de var ve ticaretlerini oradan yönetiyorlar" ifadelerini kullandı. Yalan haberlerin kaynağının İsrail istihbaratı olduğunu tespit ettiklerini vurgulayan Bakan Bolat, "Sanki İsrail askerlerine yakıt satılıyormuş gibi büyük bir iftira gördük. Vatandaşlarımız siyaset istismarcılığı yapılarak atılan bu iftiralara itibar etmesinler." dedi.


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