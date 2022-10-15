Vergi muafiyetiyle 10 bin kişiye iş

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeleri içeren torba yasa teklifinin 25 maddesi dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Buna göre öğrenci kredi borçlarının faizsiz ödenmesini içeren düzenleme son 5 yıl esas alınarak hesaplandı. Böylece sıfırlanacak tutar halen kredi almaya devam edenler dahil 9,6 milyar TL. Bu rakama geri ödemesi devam eden 17,4 milyar TL’lik borç eklendiğinde 27 milyar TL’yi geçiyor.

KREDİ BORCUNA 3 YIL ERTELEME

Kredi borçları mezun olunduktan 2 yıl sonra ödenmeye başlanacak. Eğer öğrenci işe girememişse durumu belgeleyerek erteleme talep edebilecek. Erteleme en fazla 3 yıl yapılacak. Yenilenebilir enerjide vergi muafiyeti 25 kW’den 50 kW’ye çıkarılıyor. Yurt dışındaki inşaatlarda çalışanlara yapılan ücret ödemeleri Gelir Vergisi’nden istisna tutulacak. Düzenlemeden 20 bin kişi yararlanacak. 1,8 milyar TL Gelir Vergisi’nden feragat edilecek. Böylece, ilave 10 bin istihdam sağlanacak. Melek yatırımcılara anonim şirketlere ait iştirak hisselerini, en az 2 yıl elde tutmaları şartıyla sağlanan yüzde 75’lik indirim 31 Aralık 2027’ye uzatılacak.

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2,7 milyarlık maske cezaları siliniyor

Kabul edilen maddelerden biri de maske cezalarıyla ilgili. Düzenleme ile vergi dairesine borçlu 1 milyon 67 bin 485 kişinin 2,7 milyar TL tutarındaki maske cezası da kaldırılacak. Yine kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği kaynaklı yaklaşık 860 milyon TL tutarındaki fazla ve yersiz ödeme silinecek.

EKONOMİ TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol: Yılda 4 bin 800 lira çalışanın cebinde kalacak