Vergi ve harçlarda indirim sinyali

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranı yerine enflasyon oranında olacağının mesajını verdi.





TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2026 bütçesinde konuşan Şimşek, yllık enflasyon, ekimde geçen yılın aynı ayına göre 15,7 puan azalarak yüzde 32,9'a gerilediğini söyleyen Şimşek, "Önümüzdeki dönemde sıkı para politikası, destekleyici maliye politikası, bütçe imkânları dahilinde yönetilen ve yönlendirilen fiyatların hedeflerle uyumlu belirlenmesi ve başta sosyal konut olmak üzere arz yönlü tedbirler ile dezenflasyon sürecinin devam edeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.





VERGİDE ENFLASYON BAZLI HEDEF





Şimşek, vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkânları doğrultusunda daha düşük oranda yapılması da gündemlerinde olduğunu bildirdi. 2025'te de 2024 yılına benzer ılımlı bir büyüme beklediklerini ifade eden Şimşek, "İstihdam, program döneminde 1,1 milyon kişi arttı" dedi.





TARIMDA 262 MİLYAR VERGİDEN VAZGEÇİLECEK





Tarımsal KİT ve ihracat destekleri için 626 milyar lira kaynak ayırdıklarını söyleyen Şimşek, 2026'da tarım alanında vazgeçecekleri vergi tutarının da 262,3 milyar lira olduğunu ifade etti. 1,1 milyona çiftçiye 746 milyar lira kredi bakiyesi ile 2025 yılı ilk dokuz ayında 144 milyar lira Hazine faiz/kâr payı desteği sağladıklarını bildirdi. 780 bin esnaf ve sanatkâra, 282 milyar lira kredi bakiyesi ile 2025 yılı ilk dokuz ayında 49 milyar lira Hazine faiz desteği sunduklarını söyledi.





TÜRK LİRASINA GÜVEN ARTIYOR





Şimşek, Türk lirası varlıklara duyulan güvenin artmasıyla Türk Lirasının toplam mevduat içindeki payı yüzde 59,8'e ulaştığını söyledi. Cari açığa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, "2025 yılı ikinci çeyreği itibarıyla yüzde 1,3 olan bu oranın, Orta Vadeli Program döneminde ortalama yüzde 1,2 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz. Cari dengedeki bu iyileşmeyle birlikte 2023 yılı Haziran ayında milli gelire oranla yüzde 23 olan brüt dış finansman ihtiyacının 2025 sonunda yaklaşık yüzde 17'ye gerileyeceğini öngörüyoruz" diye konuştu.





SWAP HARİÇ NET REZERVDE ARTIŞ





Uluslararası standartlara göre rezerv yeterliliğini sağladıklarını ifade ederek, "2023 yılı Mayıs ayına göre brüt rezervlerimiz 87 milyar dolar, swap hariç net rezervler 112,6 milyar dolar arttı" dedi. Koşullu yükümlülükleri azalttıklarını da kaydeden Şimşek, "Kur Korumalı Mevduattan çıkışı başarıyla yönetiyoruz. 24 Ekim 2025 itibarıyla 171 milyar liraya gerileyen bakiyenin yılsonunda 5 milyar liranın altına inmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.





DOLAYSIZ VERGİDE EN DÜŞÜK ÜÇÜNCÜ ÜLKEYİZ





2023 yılından itibaren dolaysız vergilerde sağlanacak 3,8 puanlık iyileşme 520 milyar liraya tekabül edeceğini kaydeden Şimşek, "2023 yılında yüzde 34,5 olan dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payını 2026'da yüzde 38,3’e çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece dolaylı vergilerin payı yüzde 61,7'ye inecektir" dedi. Türkiye'de dolaylı vergi yükünün yüzde 10,7, dolaysız vergi yükünün ise yüzde 12,8 seviyesinde olduğunu ifade ederek, "Dolaysız vergilerin yeterli düzeyde olmaması temel sorunumuzdur. Ortalaması yüzde 23,6 olan OECD ülkeleri arasında dolaysız vergilerde en düşük yüke sahip üçüncü ülkeyiz" açıklamasında bulundu.





RİSK ALGISINDA GERİLME YAŞANDI





Risk algısında iyileşmenin sürdüğünü ifade eden Şimşek, "Program öncesi 700 baz puana kadar yükselen risk primimiz 250 baz puanın altına geriledi. Programımız sayesinde ülke kredi notumuzu S&P ve Fitch ikişer kademe, Moody's ise 3 kademe yükseltmiştir" dedi.







